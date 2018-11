Rubriche : lettere alla gazzetta



Lucchese-Siena, arriva a fine primo tempo, ma non lo fanno entrare al Porta Elisa

martedì, 20 novembre 2018, 21:15

di federico lanza

E' successo a Federico Lanza, storico tifoso rossonero e commerciante. Domenica, nell'intervallo tra primo e secondo tempo, ha fatto una corsa da via Fillungo dove ha il negozio ed è giunto allo stadio per vedere la Lucchese. Appena arrivato al Porta Elisa, però, la doccia fredda: la biglietteria della tribuna e anche quella di fronte all'ex gelateria Toni erano chiuse. Gli steward sono stati inflessibili e nonostante si fosse in pieno intervallo non gli hanno permesso di accedere alla partita.

"Saranno almeno 35 anni - commenta Federico Lanza - che ogni anno o quasi faccio l'abbonamento. Quest'anno non sapendo se l'orario del negozio poteva permettermi di assistere alle partite, non mi sono abbonato, ma appena posso corro a vedere la Lucchese. Ho visto in negozio, aperto anche di domenica, che ce l'avrei fatta a godermi, almeno, il secondo tempo e così mi sono precipitato. Purtroppo le biglietterie erano chiuse e gli steward mi hanno impedito di passare. E' giusto questo? In fondo durante l'intervallo si è sempre permesso a chi voleva accedere di assistere al secondo tempo. Io nemmeno pagando ci sono riuscito".