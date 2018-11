Nuovo supermarket all'Arancio, le preoccupazioni dei residenti

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 30 novembre 2018, 20:49

Bruno Rossi interviene a proposito del congresso Anmic che si terrà a Lucca. Lo fa accusando apertamente l'attuale vertice dell'associazione di aver gestito in maniera autoritaria e dispotica l'associazione

venerdì, 30 novembre 2018, 17:32

Caro direttore, potrà sembrarle strano, ma qualche volta anche io ho bisogno di scrivere a qualcuno e chi, meglio di lei, può comprendere quanto mi è accaduto l'altra mattina in piazza San Michele...

giovedì, 29 novembre 2018, 22:06

Riceviamo e pubblichiamo un dettagliato reportage fotografico inviatoci da un lettore, che documenta lo stato dei luoghi in cui, sulle Mura e nelle aree limitrofe, erano stati allestiti i padiglioni dei Comics

giovedì, 29 novembre 2018, 13:29

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo appello al voto di Liano Picchi, dell'associazione Pro-Muovere, in favore dei Monti Pisani come "luogo del cuore" FAI

giovedì, 29 novembre 2018, 13:11

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ultimo appello al voto per il monte Pisano come luogo del cuore FAI e soprattutto l'elenco dei punti e le iniziative dove in questi due giorni si può ancora firmare

mercoledì, 28 novembre 2018, 17:40

La Puglia è una delle mete italiane più gettonate per le vacanze al mare e non c’è di che stupirsi, visto che in questa regione possiamo trovare praticamente tutti gli ingredienti di una vacanza da sogno