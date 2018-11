Rubriche : lettere alla gazzetta



Ore 15 piazza S. Michele: il salotto della città

mercoledì, 14 novembre 2018, 18:01

Caro direttore,

oggi pomeriggio alle 15 in piazza San Michele: belli in vista uno striscione relativo ad una manifestazione che nessuno ha rimosso tantomeno vigili urbani o personale di Palazzo dei Bradipi e un 'accampamento' con tanto di suonatori rasta e un cane. Sarebbe questo il salotto buono della città? Ma non c'è nessuno che fa rispettare il famoso regolamento per il decoro urbano tanto caro all'assessore Raspini?

Cordiali saluti.