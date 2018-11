Rubriche : il professore rossonero



"Sconfitti, ma non domati..."

lunedì, 12 novembre 2018, 10:18

di luca borghetti

Per la rubrica "Pensieri Rossoneri", Luca Borghetti, alias "il professore rossonero", interviene dopo la sfortunata sconfitta di ieri della Lucchese nel derby contro il Pisa al Porta Elisa.



Tifosi rossoneri,

Sono tanti i pensieri che affollano i nostri cervelli messi sempre a dura prova dalla beneamata, il primo che mi viene cosi d'istinto sono le ignobili immagini della polizia che carica i nostri tifosi a causa della mancata concessione dell'ampliamento ...che , possiamo immaginare avrebbe creato un caos ingestibile......200 posti in piu' in una curva che era omologata per 3500 posti,

Nulla di piu' ovvio che pensare alla solita iniziativa pianificata a tavolino per cercare di assestare il colpo mortale ad una tifoseria fastidiosa, una trappolina tesa per creare esattamente cio' che e' successo ieri un disordine pubblico ampiamente evitabile. Ma tant'è qui funziona cosi ad altre latitudini tutto concesso....

Onestamente in campo ci aspettavamo un altro approccio, in tanti giocatori sembra che non si sia ben compreso l'importanza dell'evento, mancava un po' di quel furore agonistico che serve per affrontare certe situazioni e che spesso fa la differenza.

Ai punti sarebbe stato match pari, la differenza l'ha fatta l'episodio irripetibile dell'eurogol di Marconi i derby spesso son cosi e chi si presenta sfavorito o in serie negativa generalmente trova motivazioni diverse.

Ci siamo un po' troppo persi a tessere le giuste lodi di questa squadra fino ad oggi ma l'amara realta' e' che siamo desolatamente ultimi e da soli. Si son messe a correre perfino Albissola e Gozzano. Abbiamo tutti mezzi per poter uscire da questa pastoia ma sara' bene di entrare in modalita' "lotta per la salvezza" e prendere punti a destra e a manca per giocarsi magari le posizioni utili per i playoff nella seconda parte di stagione.

Potrebbe anche essere una settimana importante per Lord Gandalf e gli hobbit con trattative che sembrano sempre sul punto di sbloccarsi ma poi, chissa' perche', il Signore degli Orpelli trova sempre il tassellino che fa saltare tutto Speriamo bene.

Dalla prossima partita in casa torneremo ad essere i soliti mille e forse e' anche meglio cosi e andiamo a spingere questi ragazzi sempre piu' alto che se lo meritano.

Forza Ragazzi. Forza Pantera.