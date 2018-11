Rubriche



Sgombero cantine ed appartamenti: cosa fare per non avere preoccupazioni?

lunedì, 26 novembre 2018, 19:48

Sgomberare un appartamento non è mai un'impresa facile, in quanto si deve fare i conti con un sacco di scatoloni e di mobili che devono essere smontati e trasportati. Tuttavia, non è raro dover liberare una casa in tempi stretti, senza sapere come destreggiarsi, anche perché non tutte le persone hanno eccellenti doti manuali su cui fare affidamento.

Tuttavia, per fortuna esistono ditte in grado di offrire eccellenti servizi di sgombero cantine, box ed appartamenti, che consentono di facilitare tale gravoso compito, ma senza spendere una fortuna. Del resto, dover attuare un trasloco vuol dire, tendenzialmente, dover dedicare tanto tempo e spendere anche molto denaro, in quanto bisogna trasportare oggetti pesanti, che necessitano di mezzi adeguati, che devono essere noleggiati.

Rivolgersi a professionisti del settore, vuol dire poter risparmiare, in quanto sono in grado di affrontare qualunque tipo di situazione, anche quelle più complesse, anche perché sono attrezzati a dovere. L'importante è sapere a chi affidarsi e ricercare imprese serie, in grado di compiere al meglio tale increscioso lavoro.

Sgombero cantine gratis: quando è possibile?

Con la parola sgombero si intende lo svuotamento di un locale, che può essere una soffitta, un appartamento, un box, ma anche una cantina. Spesso, si trovano oggetti non più utilizzabili che devono essere adeguatamente smaltiti.

Tuttavia, può accadere che vi siano pezzi, non solo recuperabili, ma di pregio, che, se non più necessari ai proprietari, potrebbero permettere di ottenere uno sconto sul lavoro, o portare, addirittura, ad un intervento gratuito.

É chiaro che traslochi gratis non esistono, in quanto le ditte che si occupano di tale attività devono poterci guadagnare, ma se si possiede qualcosa di valore, della quale ci si vuole disfare, tale idea può essere davvero vantaggiosa.

Anche perché, molte persone, quando devono ripulire una cantina o una soffitta, spesso tergiversano o tendono a non buttare via nulla, o, al contrario, a disfarsi di cose, che effettivamente un certo valore ce l'hanno.

Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti

Un aspetto importante da non sottovalutare quando si deve sgomberare un locale, sono i rifiuti ingombranti, che non possono essere gettati a caso, ma si devono tenere conto di alcune regole fondamentali. Se non si hanno sufficienti competenze al riguardo, è spesso difficile capire come muoversi, anche dopo essersi adeguatamente informati.

Affidarsi ad una ditta specializzata in traslochi ed in sgombero cantine vuol dire anche poter risolvere anche questo tipo di problema. Tuttavia, prima di ingaggiare un'impresa è bene assicurarsi che sia in grado di curare anche questa parte del lavoro. Infatti, se alle domande sui rifiuti, le risposte che vengono fornite sono piuttosto evasive, è bene cercare altrove.

Del resto, è inutile farsi aiutare, se poi si devono riscontare situazioni spiacevoli. Bisogna, infatti, tenere a mente che chi opera in questo settore non sempre è armato di buone intenzioni e che incorrere in truffe è abbastanza facile, per tanto è bene tenere gli occhi aperti e ricercare aziende sempre pronte a fornire informazioni e spiegazioni.