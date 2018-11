Rubriche : pensieri rossoneri



"Svegliateci..."

lunedì, 5 novembre 2018, 15:45

di luca borghetti

Tifosi rossoneri

Capisco che molti di noi malati da ieri sera guardano la classifica rigirandola e lanciando una litania di moccoli udibili fino a Colle Val d'elsa, Castellina in Chianti, Empoli e... Saltocchio e ahimè bisognerà fare esercizi di yoga per mantenere la calma grazie a questo gruppo di ragazzi fenomenali.

Tutto ci saremmo aspettato data l'estate, le preparazioni affrettate, arrivi e partenze peggio della stazione, ma non di celebrare a novembre una squadra di fatto seconda in classifica, affossata da bizantinismi e altri calcoli speculativi spedita in fondo alla lista. Ma non per questo meno affascinante e sognante.

Ieri sera nelle nebbie del Po, dopo un avvio stentato i giovanotti han preso le misure e castigato con Sorrentino gli incerti piacentini, forse col cervello altrove, e reso il vantaggio iniziale perfino stretto e bugiardo tante sono state le occasioni da gol . La squadra e' matura, anche capace di soffrire e finalmente presenta una marea di alternative davanti. Mai avuto una squadra cosi profilica,non ricordo da quanto.

Dobbiamo ancora testare i giganti del girone ma vista anche la sfrontatezza mostrata contro la Juve aspettiamoci grandi cose a partire da domenica contro i mitomani oltreforo. Senza presunzione con l'umiltà dei semplici e di chi non ha nulla da perdere e si deve solo divertire.

I piantini della penalizzazione ormai li abbiamo fatti tutti e questo campionato dovrà' essere accettato cosi come ci si pone davanti domenica dopo domenica , se restiamo allineati compatti e coperti, ci saranno grandi soddisfazioni all'orizzonte. Questa squadra può'andare lontano. Anzi lontanissimo:

Domenica per la prima volta dopo tanto affrontiamo i mitomani in condizioni di superiorità di classifica, dovranno essere loro a giocare preoccupati, sotto la pressione mediatica e fisica degli oltre 25.000 tifosi che verranno al Porta Elisa. Non li temiamo.

E saremo li accanto ai ragazzi rossoneri oltre ogni risultato. Ci hanno nuovamente reso l'orgoglio di appartenere all'esercito rossonero. Vi pare poco ?

IL PROFESSORE ROSSONERO - Luca Borghetti