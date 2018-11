Rubriche



Toscana, in calo il gioco minorile. Dati positivi emergono dal quinto Rapporto Edit

giovedì, 15 novembre 2018, 19:29

Si può tirare un sospiro di sollievo, almeno per quanto riguarda la Toscana, almeno per quanto riguarda il gioco minorile. Rispetto al quadro nazionale infatti, il gioco d'azzardo praticato dagli adolescenti toscani non sembra assumere contorni particolarmente critici o problematici. Rispetto a quanto osservato per altri comportamenti a rischio, come alcol, sostanze stupefacenti e tabacco, non è stata riscontrata alcuna tendenza da parte delle ragazze, alla convergenza nei comportamenti dei due generi. Inoltre, sebbene il coinvolgimento degli adolescenti nel gaming sia consistente, l'andamento è in diminuzione e sicuramente in controtendenza.

Lo rileva il quinto Rapporto Edit, Epidemiologia dei Determinanti dell'Infortunistica stradale in Toscana, uno studio multicentrico ideato e realizzato dall'ARS, l'Agenzia Regionale di Sanità a partire dal 2005, entrato recentemente a far parte del Registro delle sorveglianze regionali sugli stili di vita del Ministero della Salute, e che con una cadenza triennale, indaga i comportamenti alla guida e gli stili di vita problematici e rischiosi tra oltre 7000 studenti degli Istituti d'Istruzione Secondaria di Secondo grado di tutta la Toscana. Precisamente 6.800 studenti coinvolti, per oltre 80 Istituti e Licei.

Dati positivi, quelli sul gioco minorile, che vanno di pari passo ad altri numeri. Quelli del Consiglio Nazionale delle Ricerche secondo cui andrebbe ridimensionata anche la spesa al gioco. Come riporta gamingreport.it il 63,7% degli scommettitori non ha superato i 10 € di spesa e solo lo 0,6% della popolazione è a rischio gioco patologico, uno dei dati più bassi al mondo, mentre è in calo anche il numero di giovani totali che si avvicinano al gioco, con un -28,6%.

Presto per dire se questo sia il risultato delle campagne e degli interventi di prevenzione attuati per frenare questo fenomeno. Quello che è certo, stando a quanto si legge nel Rapporto, è che a causa della sua estrema capillarità ed eterogeneità per tipologie e contesti di gioco, rimane la difficoltà nel monitorare questo comportamento, specialmente in quelle fette di popolazione costantemente connesse come accade per la fascia adolescenziale. Sono comunque risultati di grandissimo aiuto perché "ci consentono di analizzare e conoscere meglio la realtà degli adolescenti toscani – spiega Stefania Saccardi, assessore al Diritto alla salute, al sociale e allo sport - e quindi mettere a punto politiche e strategie sempre più mirate, rivolte alla loro salute fisica e psichica".

Tra gli altri aspetti degli stili di vita indagati dal rapporto anche quelli che espongono la popolazione giovanile tra i 14 e i 19 anni ai più gravi rischi per l'incolumità personale. Traumi stradali innanzitutto, ma più in generale anche per la salute. Temi comportamentali come rapporti con i coetanei e la famiglia, l'andamento scolastico, l'uso del tempo libero, l'attività sportiva, i comportamenti alimentari, la pratica sportiva, i consumi di bevande alcoliche e tabacco, l'uso di sostanze stupefacenti e il gioco d'azzardo, i comportamenti sessuali, il fenomeno del bullismo, la qualità e i disturbi del sonno, fino ad arrivare ai comportamenti alla guida. Da quest' anno il rapporto analizza anche tematiche come il disturbo alimentare, l'utilizzo della sigaretta elettronica, le modalità di reperimento e spesa mensile delle sostanze stupefacenti.