Trading Online: consigli per non perdere soldi in Borsa

domenica, 18 novembre 2018, 16:25

Il Trading Online sta diventando un fenomeno molto diffuso, infatti, la possibilità di poter investire un capitale e di trarne un guadagno è una prospettiva che attira sempre più persone. Come in tutti gli investimenti però anche il Trading Online non è esente da rischi, infatti perdere tutto il proprio capitale per un investimento non è così difficile o impossibile, soprattutto per gli investitori inesperti che raramente si rendono conto dei pericoli che possono correre.

Come cercare di evitare di perdere i soldi in Borsa

Per iniziare a cimentarsi nel mondo del Trading Online, che sia nel Forex o in altri mercati, investendo i propri soldi per ricavarne degli utili bisognerà essere ben preparati, perché per far fruttare i soldi di un investimenti occorre prima attuare una strategia ben studiata, evitando di improvvisare, e soprattutto sapere come funzionano i Mercati Finanziari.

Ovviamente non esiste un sistema sicuro al 100% per evitare di perdere i propri soldi negli investimenti in Borsa, perché ogni compravendita comunque ha un certo margine di rischio.

Esistono però dei metodi che posso cercare di evitare di veder andare in fumo il capitale investito, si tratta di piccole accortezze che l'investitore può adottare per cercare di mettere al sicuro i propri investimenti.

In primo luogo, sarà necessario studiare di cosa si tratta, ad esempio, se si intende operare nel campo del Forex, sarà necessario leggere una guida al forex trading, mediante la quale è possibile ottenere tutte le informazioni di base che poi saranno fondamentali nel momento in cui si andrà ad investire. Come altro punto fondamentale, di sicuro sarà necessario attuare una strategia e se questa non funziona cercare di migliorarla per non cadere sempre nello stesso errore, perché difficilmente qualcosa che non è andato a buon fine una prima volta sarà efficace una seconda e/o una terza per pensare di poter ottenere dei risultati, anzi il rischio sarà proprio di perdere tutto.

Una buona abitudine poi deve essere quella di essere sempre aggiornati sui trend di mercato, si può fare guardando i grafici e facendo, o chiedendo a un esperto (un Broker) di fare, un'analisi tecnica sull'andamento della Borsa e delle Valute.

Riuscire a seguire e ad attuare una strategia funzionante, oltre ad avere un piano d'azione, può aiutare ad evitare di subire perdite troppo esose e soprattutto a non far andare in fumo il capitale investito. I Trend di mercato cambiano molto rapidamente quindi più si resta costantemente informati meglio è, perché non interessarsi dell'andamento dei Mercati Azionistici, oppure se si ha un Broker e non si ascoltano consigli e notizie che riporta, il passo per perdere tutto il proprio capitale potrebbe essere breve.

Se si è inesperti, ma questo vale anche per le persone più esperte, è bene cercare di non fidarsi troppo delle proprie intuizioni, perché per quanto possano sembrare azzeccate si rischia di sbagliare e perdere i soldi. Un'altra piccola accortezza da prendere per evitare di perdere i propri soldi è quella di non investire mai più del 5% del capitale disponibile, in questo modo anche se si avranno dei guadagni molto inferiori si eviterà di perdere tutto il denaro investito.

Che cosa sono i Trading System?

I Trading System sono delle strategie di mercato attuabili in determinate situazioni che consentono di poter operare con un buon rapporto risk/reward, molti investitori, soprattutto se hanno poca esperienza, pensano che utilizzando i Trading System il capitale investito sia al sicuro ma è un errore.

I Trading System, in realtà, servono molto di più per cercare di ottenere più guadagni, infatti fornisce dettagli utili in questo senso, invece di salvaguardare gli investimenti, infatti questo sistema sarebbe meglio se venisse usato da persone più esperte che sappiano valutare se un investimento è conveniente o no.