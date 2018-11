Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ultimo giorno utile per votare in favore dei Monti Pisani"

giovedì, 29 novembre 2018, 13:29

di liano picchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo appello al voto di Liano Picchi, dell'associazione Pro-Muovere, in favore dei Monti Pisani come "luogo del cuore" FAI.



Dal 2003 il F.A.I. ( Fondo Ambiente Italiano ), ha promosso un censimento x votare i luoghi a cui siamo emotivamente legati e che vorremmo proteggere e salvare.



I primi classificati vengono poi sostenuti con l'erogazione di contributi economici.



Oggi (30/11) é l'ultimo giorno utile e vorremmo invitare tutti i cittadini della Lucchesia a farlo in favore dei Monti Pisani.



Non solo perché sono le “ nostre montagne” meta di scampagnate, mountanbikers, fungaioli, raccoglitori di castagne, ma anche perché come sapete il 27 settembre un terribile incendio ha devastato il versante Pisano di Calci e Vicopisano,1400 ettari di boschi con uliveti e abitazioni sono andati distrutti.



Alla distruzione dell'immenso polmone verde si somma ora il rischio idrogeologico che coinvolge le rispettive vallate , piene di antichi mulini, rocche medioevali, uliveti con i caratteristici muretti a secco, borghi e la meravigliosa Certosa che é stata lambita dal fuoco.



Il fondo per le calamità naturali richiesto é stato negato dal Governo in quanto non ritenuta tale, essendo di origine dolosa.



L'erogazione di questo contributo sarebbe quindi molto importante sia per il valore economico che rappresenta, che per l'attenzione nazionale che attirerebbe.



Oggi in base ai voti raccolti in breve tempo, il sito del cuore dei monti Pisani sarebbe terzo , ma con uno forte sforzo popolare potremmo ambire ad un miglior piazzamento, per questo é importante il contributo di tutti noi.



Per votare possiamo farlo on line sul sito “ WWW. Iluoghidelcuore.it “, oppure sui moduli che si trovano presso le varie associazioni locali di volontariato e negozi della Lucchesia.

Ogni voto o firma può fare la differenza, mobilitiamoci chiamando a raccolta amici e conoscenti.