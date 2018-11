Rubriche



Un ricordo di Riccardo Benvenuti

sabato, 17 novembre 2018, 19:09

di daniele lazzareschi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricorda del pittore appena scomparso Riccardo Benvenuti, inviatoci da un suo amico Daniele Lazzareschi:

Voglio ricordare ancora Riccardo Benvenuti che anche nel territorio di Capannori, per l'esattezza di Marlia, dopo tanti anni che l'artista non aveva più esposto in Lucchesia, grazie all'amicizia che legava me Daniele Lazzareschi e Riccardo, decise e si convinse a fare una mostra di pittura e scultura assieme a Franco Pegonzi.

La mostra fu un grande trionfo, centinaia di presenze nei locali dell'ex circoscrizione, una sala veramente bella tanto che venne ripetuta anche il secondo anno. Ricordo che Riccardo Benvenuti ha fatto il ritratto a Nilla Pizzi grande amica mia nell'occasione di un cd che riportava canzoni del carnevale Marlia del '46-' 47 dove io feci incidere alla grande regina e lui dedicò la copertina del disco regalando il ritratto alla signora Pizzi.

Ricordo anche che Riccardo Benvenuti nel 2001, nel film girato a Lucca da Diego Abatantuono Il metronotte, fu insieme a me lui scenografo del film e io assistente. Da lui ho imparato molte cose, in particolare la bontà e la sincerità, una persona a cui devo molto e che ricordo con grande affetto.