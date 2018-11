Rubriche : lettere alla gazzetta



Una sgradita sorpresa: lettera aperta al comandante dei vigili urbani

sabato, 24 novembre 2018, 17:29

di maurizio campo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta inviataci da parte di un cittadino, l'avvocato Maurizio Campo, al comandante della polizia municipale di Lucca alla luce di una sgradita 'sorpresa':

Così si presentava l’auto di mia proprietà nella mattinata del giorno 6 novembre 2018 dopo essere stata ivi momentaneamente parcheggiata perfettamente integra.

Chiamato sul posto ed in assenza di alcuna indicazione da parte del diretto responsabile, assumevo informazioni in loco se qualcuno potesse aver visto o sentito qualcosa e riuscivo a individuare un testimone che, sia pur ad una certa distanza, aveva assistito alla manovra di un autocarro che nel tentativo di parcheggiare, aveva pesantemente urtato la mia auto, senza tuttavia poter appuntare la targa a causa della distanza, ma sicuro del fatto che lo stesso fosse transitato dal varco telematico posto all’inizio di Via del Fosso e dandomi indicazioni in merito all’orario dell’avvenuto transito.

Allegando puntualmente l’accaduto, e quindi dimostrando la sussistenza di un mio concreto interesse, facevo istanza di accesso agli atti detenuti dalla P.A., nella fattispecie le immagini della telecamera, per cercare di risalire, con l’aiuto del testimone oculare, al veicolo danneggiante e poter formulare quindi una richiesta risarcitoria.

La risposta che mi è pervenuta a Sua firma lascia, a tacer d’altro, imbarazzati.

Ho tentato inutilmente di conferire personalmente con la S.V. ma ha ritenuto preferibile sottrarsi al confronto, negandomi l’incontro richiesto e facendomi inutilmente telefonare da una Sua delegata, frustrando quindi il tentativo che avrei fatto per cercare di convincerla a mutare opinione.

Non mi resta quindi che scriverle pubblicamente e rendere partecipi i cittadini perché ognuno possa operare le riflessioni del caso.

Scrive nella Sua risposta: “si fa presente che l’accesso alle immagini è consentito solo al soggetto direttamente interessato: l’accesso ai dati conservati può infatti riguardare solo quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice della privacy, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato”.

Ragioni di spazio non mi consentono di diffondermi su quanto, a mio sommesso avviso, sia fuor di luogo il suo riferimento a pretese ragioni di tutela della privacy, normativa citata a sproposito nella evidente assenza di dati sensibili di terzi soggetti con i quali il richiedente potrebbe venir in contatto, laddove soddisfatta la propria richiesta: le targhe e la possibilità di relativa associazione ad un autoveicolo e ad un proprietario non lo sono, tanto che vi è un pubblico registro.

Ed in ogni caso una valutazione comparata degli interessi in gioco, meriterebbe altra risposta.

L’ultima parte della stessa poi lascia sbigottiti: “le immagini dei veicoli transitati dal varco sono pertanto state salvate e sono a disposizione per eventuali richieste da parte della Polizia Giudiziaria per le relative indagini del caso”.

Il che significa: a te cittadino, che pur mi hai dimostrato di avere un concreto interesse alla richiesta che mi hai formulato, nego il diritto di accesso. Se tuttavia denunci il fatto, apro le porte all’ Autorità Giudiziaria della quale, io stesso, quale Polizia Giudiziaria, faccio parte.

Ora mi dovrebbe cortesemente spiegare in ordine a quali reati dovrebbero svolgersi indagini da parte della Polizia Giudiziaria e quali reati dovrei denunciare una volta pacifico che si è trattato di un normale fatto connesso alla circolazione di un veicolo, seguito da una condotta del conducente certamente in spregio al benché minimo senso civico, ma che tuttavia, non costituisce e non integra, al pari del danneggiamento colposo, reato di sorta.

Pretenderebbe forse che denunciassi un danneggiamento intenzionale con tutti gli elementi che l’attuale art. 635 c.p. richiede, pur nella consapevolezza che così non è, e quindi che mi macchiassi del delitto di calunnia???

Mi dispiace, ma a queste condizioni io non ci sto.

Mi dica Lei se Questa è una pubblica amministrazione al servizio del cittadino.