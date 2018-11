Rubriche



Vacanze in Puglia: consigli e soluzioni low cost

mercoledì, 28 novembre 2018, 17:40

Vacanze in Puglia: consigli e soluzioni low cost

La Puglia è una delle mete italiane più gettonate per le vacanze al mare e non c’è di che stupirsi, visto che in questa regione possiamo trovare praticamente tutti gli ingredienti di una vacanza da sogno! Tra il mare cristallino, le giornate soleggiate, il cibo squisito e il calore della gente alla Puglia non manca proprio nulla. Alcune località sono più costose di altre, ma in linea di massima il bello di questa regione è che i prezzi sono ancora piuttosto competitivi e si possono trovare moltissime offerte, sia nel periodo invernale che in quello estivo, decisamente più gettonato.

Scegliere la Puglia per le proprie vacanze al mare è quindi un’ottima idea, soprattutto per chi ha un budget limitato e non vuole rinunciare ad una mare da sogno. È però importante capire in quali località conviene prenotare l’ albergo o il villaggio turistico perché questo è un fattore che potrebbe fare la differenza.

Vacanze in Puglia: le località migliori per soggiornare

La Puglia, come abbiamo detto, è una regione che negli ultimi anni è diventata particolarmente popolare: sono sempre di più coloro che scelgono di trascorrere le proprie vacanze qui ed è quindi normale che anche i prezzi siano aumentati rispetto ad un tempo. Questo però non è vero per tutta la Puglia: ci sono delle località che sono ancora economiche perché meno rinomate o non direttamente affacciate sul mare.

La scelta del luogo in cui soggiornare dipende dal tipo di vacanza che cercate e le alternative sono fondamentalmente due: rimanere fermi in un solo luogo oppure spostarsi ogni giorno in macchina alla scoperta delle spiagge più belle. Se viaggiate con tutta la famiglia e avete bambini piccoli, la prima alternativa è sicuramente la più consigliata, mentre se siete in coppia o con amici vi conviene esplorare le meraviglie della Puglia perché ne vale proprio la pena!

Se preferite evitare di spostarvi di continuo potete optare per una delle località più gettonate: Vieste e Ostuni sul Gargano oppure Otranto e Porto Cesareo in Salento. Se cercate offerte villaggi Puglia, ne troverete moltissime in queste zone perché sono le più belle e attrezzate, adatte anche per i bambini.

Al contrario, se volete pianificare una vacanza in coppia o con amici potete scegliere una località in cui soggiornare e da qui spostarvi ogni giorno in auto per raggiungere le varie spiagge. La cosa migliore da fare in questo caso è andare nel Salento: di appartamenti in affitto, hotel e villaggi se ne trovano moltissimi ma per risparmiare vi conviene addentrarvi nell’entroterra. Considerate che soggiornando lontano dalla costa potrete risparmiare moltissimo e che le distanze sono davvero minime. Per passare dal versante ionico a quello adriatico in auto si impiega al massimo 1 ora, quindi se il vostro hotel si trova nell’entroterra potrete accorciare le distanze e vedere tutte le più belle località del salento ionico e adriatico! In questo caso quindi vi conviene cercare un alloggio nelle cittadine interne: i prezzi scendono vertiginosamente, starete più tranquilli e potrete visitare tranquillamente tutte le spiagge migliori.