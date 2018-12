Adriano Formenti la pista sul ghiaccio coperta in piazza Napoleone

Rubriche : lettere alla gazzetta



Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci dal presidente della Federazione Italiana Sport Ghiaccio per la Toscana in merito alla pista sul ghiaccio in piazza Napoleone:

Carissimo direttore,

sono Adriano Formenti responsabile della pista di pattinaggio su ghiaccio a Lucca nonché presidente della Federazione Italiana Sport Ghiaccio per la Toscana di cui allego biglietto da visita Vi scrivo per poter replicare a quanto detto in merito alla copertura della pista.

Premetto che facendo parte della federazione italiana sport ghiaccio (Fisg) dove tutte le esibizioni gare e spettacoli vengono fatte tutte indoor. La pista coperta a Lucca è stata scelta per permettere a tutta la popolazione di usufruirne in qualsiasi condizione meteo.

Inoltre uno dei motivi principali è quello di combattere la sedentarietà dei nostri ragazzi, l'uso di social e di smartphone che con previsione meteo avverse vengono usati a dismisura; va altresì detto che con la copertura la popolazione non solo si muove per venire a pattinare sapendo che la pista è coperta, ma anche per fare acquisti in città muovendo quindi anche l'economia.

Tenendo anche conto che coprire una pista del genere ha dei costi non indifferenti ,ma lasciamo perdere il rischio di impresa.

Tutte le persone che quest'anno si sono affacciate alla nostra pista e potremmo anche documentarlo facendo un referendum con raccolte firme, hanno fatto solo che elogi al nostro impianto.

Pattinare al coperto vuol dire evitare pioggia, vento, freddo, umidità che per le famiglie con bambini è l'ideale. Il fatto dell'impatto estetico che è stato giudicato non idoneo alla piazza teniamo conto che con i Comics Lucca viene sommersa da impianti coperti (dicono solo per 3 giorni, ma fra montaggio e smontaggio passano due mesi).

Io non voglio aprire nessuna polemica, solo difendere il mio operato ed il mio lavoro in quanto professionista del settore da ben 21 anni.

La ringrazio ancora per questa opportunità a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti