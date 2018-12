Rubriche : lettere alla gazzetta



Ancora a proposito degli orsetti di Alice...

sabato, 1 dicembre 2018, 19:17

di patrizia rutigliano

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, l'ennesima, di segnalazione-denuncia di un acquisto effettuato e pagato presso un'azienda con sede a Lucca, ma mai ricevuto:

Buonasera,

sono un'infermiera di Genova. Volevo parlarvi di un "qualcosa" in cui sono caduta io ed altre persone, un nome datecelo Voi, visto che avevate già parlato della cosa sul vostro giornale.

L'anno scorso a novembre, ho trovato un negozio che faceva manufatti artigianali del proprio animale "Gli Orsetti di Alice" con sede a Lucca, nelle foto di fb belli da sembrare vivi. Così decido di domandare il prezzo, in privato mi viene detto sui 150, poi altre svariate proposte fino all'offerta del 50% in meno, accetto, faccio bonifico con la promessa dell'invio del manufatto a 30 gg.

Ma nulla, viene spostata la consegna svariate volte per svariate scuse fino ad andare nel dimenticatoio ... qualche giorno fa mi ritorna in mente e riscrivo al negozio, rispondono che per ritardi sono disposti a darmi il 30% del rimborso sul totale dopo 90 giorni dall'aver accettato. Dico che sono di nuovo disposta ad aspettare perché credo nel lavoro delle persone e mi viene data una nuova data .... Agosto 2019. A questo punto ho avuto la conferma che qualcosa non quadrava, ho fatto ricerche sul web, scopro che ve ne siete occupati Voi, " Mi manda Rai 3" e un gruppo di persone su fb con il mio stesso problema.

Siamo in questo gruppo in più di 250, i bonifici che abbiamo inoltrato a queste persone vanno dai 40 euro ai 300 Euro, nessuno di noi ha mai ricevuto nulla, anzi qualcuno che chiedeva più insistentemente il rimborso totale, è stato minacciato e insultato. Abbiamo tutti le chat con queste persone. Gli imprenditori in questione abbiamo scoperto, che hanno aperto e chiuso più attività, sono marito e moglie e sono protestati.

A occhio e croce i signori in questione hanno guadagnato per almeno 25 mila euro, senza contare chi non sappiamo e i nuovi truffati. Si, perché continuano a fare offerte e nuovi clienti continuano a comprare da loro. Se si recensisce negativamente, cancellano i messaggi e poi in privato insultano e minacciano anche recensioni su google.

Volevo informarvi e spero che qualcuno riesca a fare qualcosa, io mi sono anche rivolta alle forze dell'ordine e non solo io. Ma vorrei che si desse visibilità a questa cosa cosicché altri non vi cadano. Non è possibile che nessuno possa fare nulla o non ci ascolti.