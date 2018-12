Rubriche : lettere alla gazzetta



Associazione 'Sinistra con': "Il decreto Salvini crea clandestini e disoccupati"

domenica, 2 dicembre 2018, 17:10

di associazione sinistra con

Associazione "Sinistra con": "Con i lavoratori dell'accoglienza e con il sindacato per difendere 200 posti di lavoro in Lucchesia. Il decreto Salvini crea clandestini e disoccupati". Ecco il comunicato di Sinistra con:

Si parla tanto di immigrazione. Spesso a sproposito.

Non si parla, però, mai del fatto che solo nel nostro territorio in questo settore lavorano circa duecento persone. Si tratta di personale giovane, ragazze e ragazzi, con una professionalità qualificata sviluppata in questi ultimi anni. Sono persone in gran parte laureate - giurisprudenza, scienze politiche, servizi sociali, scienze dell'educazione, psicologia – che svolgono un mestiere difficile in cui è necessaria un'alta specializzazione. Spesso sono contratti di lavoro a tempo indeterminato con cui queste persone stanno costruendo il proprio presente e progettando il proprio futuro.

Bene allora ha fatto la Cgil di Lucca, con il Segretario della Funzione Pubblica Michele Massari, a denunciare il fatto che con il cosiddetto decreto sicurezza, recentemente approvato dal Parlamento, questi posti di lavoro sono seriamente a rischio.

All'emergenza sociale dei migranti espulsi dal sistema dell'accoglienza, si aggiungerà dunque il danno per il nostro territorio della perdita di questi posti di lavoro.

Il ministro Salvini ha avuto la faccia tosta di rivolgersi ai migranti che saranno gettati nella clandestinità dicendo: "la pacchia è finita". Userà lo stesso disprezzo anche verso i tanti disoccupati creati dalla sua propaganda ? Certo che c'è stato chi ha rubato ai danni dello Stato e dei migranti, ma perché Salvini non colpisce costoro e difende la stragrande maggioranza dei tanti che fanno con onestà, passione e competenza il proprio lavoro ? Per evitare ruberie basterebbe l'ampliamento dello Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo politico e rifugiati) dove si deve rendicontare ogni centesimo ed i budget sono certificati da revisori indipendenti.

Si ha chiaro che togliere risorse a integrazione e servizi specialistici per favorire autonomia, creerà costi sociali ed economici che pagheranno tutti i cittadini ?

"Sinistra con" sta con i lavoratori dell'accoglienza e con la Cgil per difendere la coesione sociale delle nostre comunità e la dignità ed il futuro delle persone, siano essi italiani o migranti.