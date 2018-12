Rubriche : lettere alla gazzetta



"Attenzione, la Francia è vicina!"

venerdì, 14 dicembre 2018, 08:55

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Umberto Franchi, ex sindacalista della Cgil, sul programma economico-finanziario dell'attuale governo.



"Avevamo capito male? Il deficit/Pil era programmato al 2,04 e non al 2,4 per cento? Non è una resa alla Troika, era già tutto previsto e calcolato!



Ecco quello che scrivevo il 25 ottobre, ancora valido:



Il programma economico finanziario del governo è un grande bluff per questo troveranno l'accordo con la Troika.



Perché il Fondo Monetario Internazionale, la BCE, la Commissione Europea, la grande stampa, le associazioni padronali bocciano i contenuti della manovra economica finanziaria del governo? Se pensate a che sia perchè il rapporto deficit pil al 2,4 per cento sia troppo alto ed alimenta la crescita del debito pubblico, vi sbagliate di grosso…;



No i motivi sono altri questi:



1) Pensioni: c'è l'equivoco che dipende dal fatto che tutti pensano ad una spesa di 10 miliardi per mandare in pensione , non più a 67 anni ma a quota 100 con 38 anni di contributi e 62 anni di età … ma quando i lavoratori si renderanno conto che andare in pensione a 62 ci sarà una forte decurtazione di circa il 25 per cento sulla pensione che prenderebbero a 67 anni, a farlo saranno molti meno dei 500 mila previsti forse 100 mila e la spesa sarà fortemente ridotta;



2) Decreto Dignità: pensano che sia una forma di assistenzialismo improduttivo ad alto costo… ed anche questo è un equivoco perché le 780 euro promesse sono condizionate dal reddito ISEE familiare con una eventuale integrazione del reddito fino a 780 euro e non aggiuntivi al reddito; (questo vale anche per i pensionati con pensioni inferiori a 780 euro) inoltre per lavoratori disoccupati che attualmente percepiscono l'indennità di disoccupazione superiore a 780 euro si vedrebbero ridurre l'indennità; infine ci sono molti condizionamenti derivati dalle 8 ore di lavoro gratuito, dalla formazione, dalle tre possibili offerte di lavoro anche fuori provincia … quindi non saranno 3,5 milioni di persone e non usufruiranno di 780 euro reali... ciò significa che la spesa sarà molto inferiore a quella dei 9/10 mila euro previsti;



3) Flat tax, condono, investimenti: coloro che criticano la manovra ( la Troika e la grande borghesia) non gli interessa molto il fatto che gli investimenti pubblici sono pochi, come effettivamente lo sono… ma sono rimasti delusi dal fatto che allo stato attuale siamo solo all'inizio della Flat Tax , mentre avrebbero voluto subito la riduzione delle tasse per tutti i ricchi al 15 per cento e 20 per cento... che il condono è inferiore alle loro aspettative (500 mila euro anziché 100 mila euro) e non gli bastano i tagli fatti allo stato sociale e le possibili ulteriori privatizzazioni;



Credo però che quando (con il confronto chiesto da Conte) si renderanno conto che "al popolo" in realtà verrà dato quasi niente… e che resta in piedi l'impianto flat tax da portare a termine nei prossimi anni… tutti finiranno di "abbaiare" e troveranno l'accordo , ed ancora una volta a pagare saranno i soliti noti; operai, pensionati, disoccupati, studenti, cittadini. Ma fino a quando? Attenzione, la Francia è vicina!"