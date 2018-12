Rubriche : il guercio



Buon Natale eh! Ma quanto vi piacerà prenderlo sotto la coda

venerdì, 21 dicembre 2018, 14:33

Panettone amaro per l'amministrazione Tambellini. La Procura picchia duro e non guarda in faccia a nessuno. Ma la preoccupazione di Palazzo Orsetti è triplice: sì, perché le inchieste dei magistrati sul piano sicurezza delle Mura mai condotto in porto (ci sono i primi indagati) e il fascicolo aperto sul canile municipale non a norma con le probabili furbate del nuovo contratto di appalto, nulla sono rispetto a quella che si vocifera essere una grana ancora più grossa, su cui pare che le toghe stiano facendo accertamenti e abbiano acquisito documenti proprio in queste settimane. Un altro filone di inchiesta su cui vige il massimo riserbo e che riguarderebbe una questione davvero grossa, destinata a scardinare tutto. Di che si tratta? E perché nessun giornale ne parla? Una cosa è certa. Se son rose..., però noi speriamo che siano carciofi. Pungenti!

E a proposito di informazione, caro direttore Grandi. Lei ha fatto uno scoop incredibile in questi giorni, non ripreso da nessun'altra testata giornalistica, e anche a me risulta tutto vero, perché è vero che sono cecato ma ho le orecchie belle dritte: TambIELLA vuole candidarsi al Senato costi quel che costi, qualcuno dice addirittura alle Europee. Sia che si vada a votare a scadenza naturale, sia che il Governo caschi e ci si debba recare alle urne nel 2019 o nel 2020. Anche il sindaco si è guardato bene dal contraddire la Gazzetta di Lucca... perché è tutto vero! Ahi ahi ahi, tempi duri per Marcucci e tutta la sua corte. Il professore di Sant'Alessio vuole scippargli il posto.

Ho visto che se ci sarà lo slittamento fondi per il raddoppio ferroviario Lucca-Pistoia, il nostro sindaco ha detto che è pronto a incatenarsi di fronte al ministero delle infrastrutture per difendere l'opera e pretendere certezze sui tempi? Vuole andare proprio a Roma via, non c'è verso. Oh, speriamo si incateni davvero, perché mi viene da pisciarmi addosso dalle risate.

Se da un lato c'è chi ambisce ad un posto al Parlamento, sono intanto partite le grandi manovre per scegliere i candidati sindaci. A Capannori i contendenti per scendere in campo sotto la bandiera del centrodestra sono rimasti due, Salvadore Bartolomei e Paolo Rontani, mentre in Valle del Serchio e Garfagnana si brancola nel buio e il Pd (con i suoi sodali) rischiano di fare cappotto vincendole tutte seppure il partito si trovi ridotto ormai ai minimi termini. A meno che in qualche Comune più grande non scenda in campo il mitico Marione Puglia da Vagli.

E per il resto? In queste festività, è risaputo, vanno di moda le cene. Si mormora che se ne farà una al Ciocco, ma che dico il Ciocchissimo, presente anche Matteo Renzi con madama Maria Elena Boschi. E che da Viareggio la presidente Marialina faccia arrivare sul Colle anche Ondina e Burlamacco (l'ex premier e l'ex ministra sarebbero in lizza per interpretare i due personaggi durante le sfilate del 2019, perché così travestiti non li riconoscerebbe nessuno).

Però io vorrei parlare di un'altra cena più interessante. Si mormora che un noto imprenditore lucchese, che ha appalti pubblici "privilegiati" con aziende pubbliche, l'altra sera abbia invitato ad un convivio i vertici di queste rispettive realtà (due in particolare legate a doppio filo al Comune) per uno dei classici ritrovi in cui ci si fanno gli auguri. Domanda: ma è normale tutto questo? Non c'è un codice etico di comportamento che impedisce a dirigenti, personale e quant'altro di rifiutare questo genere di incontri seppure goderecci, visto che ci sono rapporti di lavoro fra le parti, spesso regolati da gare d'appalto? Ah, saperlo. In questa città fanno proprio tutti come cazzo gli pare.

Oppure mettono la testa sotto la sabbia. Volete qualche esempio? La giunta Tambellini vara la stangata dei parcheggi e i commercianti se ne stanno zitti, piazza Grande viene allestita come si farebbe solo in Katanga (uno schifo totale che sembra essere al luna-park) e l'assessore di turno la difende dicendo che il gusto del bello è soggettivo (con la Soprintendenza che dorme sonni tranquilli). Le opere per il rilancio del centro storico sono al palo e anche l'opposizione latita. Per non parlare dello sbarco di nuove catene e costruzioni nell'immmediata periferia della città. La Lidl all'Arancio dove già ci sono supermercati come nespole, la Leroy Merlin che di sicuro aprirà qui un punto vendita (la giunta dei bradipi, pardon dei pinocchi, prima smentisce e poi conferma), e infine una scuola che verrà costruita nell'unico parco verde rimasto a San Concordio. Quanti danni fanno questi, nel silenzio più assoluto.

Sa che le dico? La prossima volta mi candido ma io a sindaco. Anche se vedo da un occhio solo, certe cose non le farei. Fosse sempre viva la Frusa, le avrei fatto fare da vice. Comunque direttore Grandi non è che abbia tanto tempo da perdere a scrivere qui, devo ancora fare tutti i regali. E' curioso di sapere cosa comprerò? Allora, alla mi moglie un set doccia perché non si lava da settimane (a me piace l'odore un po' selvatico eh... però un si pole esagera'). A Lucca idealmente regalo una bottiglia di profumo perché in certi angoli puzza proprio visto il sudiciume che c'è. Ai lucchesi invece regalerò idealmente una pomata anale. Il motivo? Hanno preso gusto a prenderlo sotto la coda, ma ogni tanto a son di prenderlo... il buchetto brucia. C'è un altro sistema per alleviare il dolore: tirare qualche sano peto. Dai, non mi dite che non è elegante. Anche Babbo Natale, ogni tanto, scureggia. Buone feste