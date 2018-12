Rubriche : lettere alla gazzetta



"Canile di Lucca, il festival delle contraddizioni e dell'ipocrisia"

martedì, 11 dicembre 2018, 09:22

di stefano novelli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, a firma di Stefano Novelli, in cui si denuncia la situazione al canile di Lucca dopo le recenti decisioni prese dall'amministrazione comunale.



"Il canile di Lucca è sull'orlo di un abisso. Sta finendo un'era e se ne sta aprendo un'altra, buia, molto buia. L'amministrazione comunale ha deciso di tagliare anche sul benessere degli animali.

Fa strano, fa strano che un sindaco insignito del premio animalista dell'anno abbia deliberato una tale linea. Fa strano che un'amministrazione che si dichiara all'avanguardia sulle tematiche ambientaliste e animaliste abbia avallato una tale decisione.



Ma cosa sta succedendo? Sta succedendo che il canile municipale non rispetta le specifiche della legge 59 in diversi punti della stessa ma, anziché varare lavori di adeguamento, tenta un disperato tentativo di aggirare la normativa disperdendo cani che occupano le sezioni incriminate non si sa dove.

Stavolta l'amministrazione comunale non tenta nemmeno di giustificarsi usando parole magiche come pareggio di bilancio od armonizzazione ma prosegue imperterrita e caparbia (arrogante sarebbe più opportuno come aggettivo) sulla sua strada. Non solo, affiderà la gestione della struttura ad un nuovo ente stanziando ancora meno fondi per gli animali del canile quindi, ovviamente, abbassando la qualità della vita degli animali.



Perché? Perché sguazza nell'indifferenza generale; perché i cittadini non capiscono o non vogliono capire che quello che l'amministrazione sta facendo nei confronti degli animali un domani potrebbe accadere ai cittadini stessi; perché esiste una sola verità che è quella proposta dall'amministrazione, che non è la verità".