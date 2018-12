Rubriche : lettere alla gazzetta



"Chi sbaglia, bianco, nero o giallo che sia, deve pagare, a maggior ragione se è venuto a bussare alle nostre porte ed è stato accolto e aiutato"

lunedì, 10 dicembre 2018, 15:51

di alessandro ghionzoli

Alessandro Ghionzoli, presidente dell'associazione Partecipazione e Sviluppo interviene in merito alle denunce e fermo per spaccio dei tre richiedenti asilo provenienti dalla tensostruttura della Croce Rossa di Lucca.

Mercoledì 5 dicembre a Lucca, nell’auditorium della Banca del Monte, è stato proiettato il docu-film “La libertà non deve morire in mare” del regista Alfredo Lo Piero: storia di uno dei tanti, troppi naufragi avvenuti nelle acque di Lampedusa che hanno trasformato la speranza in tragedia. Successivamente la dottoressa Giuseppina Cassone, Viceprefetto vicario, ha consegnato una targa a 9 richiedenti asilo, su proposta dell’Associazione Partecipazione e Sviluppo che si sono distinti per onestà, impegno, determinazione nelle varie attività intraprese (servizio civile regionale, servizio civile nazionale, attività di volontariato, scuola, stage e tirocini)… Contemporaneamente tre richiedenti asilo provenienti dalla tensostruttura della Croce Rossa di Lucca, sono stati denunciati e uno fermato per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono due facce della stessa medaglia, come accade ovunque: ci sono i bravi ragazzi (molti di più) che lavorano per integrarsi nella nostra collettività mentre altri, pochi per fortuna, perseguono la strada della disonestà e della criminalità. I primi, meritevoli del riconoscimento e della targa consegnata dalla Viceprefetto, gli altri meritevoli di condanna, di carcerazione e della successiva espulsione verso il paese di origine. La cooperativa Solidarietà e Sviluppo, insieme all’Associazione Partecipazione e Sviluppo collabora con il Governo, le Prefetture, le Questure e i carabinieri per accogliere chi ha bisogno e chi merita davvero ma, allo stesso tempo, tiene a precisare che chi sbaglia, bianco, nero o giallo che sia, deve necessariamente e giustamente pagare… a maggior ragione se, chi delinque, è venuto a bussare alle nostre porte ed è stato accolto e aiutato….. Ma non si può fare certo di ogni erba un fascio. Troppe volte in passato questa “demonizzazione selettiva” ha portato forme di razzismo e di violenza incontrollata. Troppe volte abbiamo scaricato sui più deboli problemi, tensioni e frustrazioni che avevano ben altre origini. Ultimamente, addirittura, si è usata la “questione migratoria” di chi chiede aiuto, come arma per cercare un facile consenso anche elettorale alimentando paure e frustrazioni… Proprio per questi motivi, facciamo nostre le parole del Presidente Mattarella e di papa Francesco che, proprio in questi giorni, hanno riaffermato la prevalenza della ragione sull’istinto e le ragioni del cuore e della solidarietà di fronte di chi bussa alle nostre porte in cerca di aiuto fuggendo da situazioni di guerra, violenza e miseria. Il primo, richiamandosi alla Costituzione della Repubblica (che assegna pari dignità a tutte le persone sul suolo italiano) il secondo, richiamandosi al Vangelo e affermando come ogni essere umano sia fratello e sorella davanti a Dio.