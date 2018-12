"Commissione Indagine sulle partecipate una opportunità per la politica lucchese"

Altri articoli in Rubriche

sabato, 1 dicembre 2018, 20:57

Anche quest’anno, il 30 novembre, come avviene da diciotto anni, il movimento Per Lucca e i suoi paesi, ha tenuto una manifestazione contraria alla cosiddetta “Festa della Toscana”. E’ stata deposta una corona di fiori al monumento in onore di Francesco Burlamacchi in piazza San Michele

sabato, 1 dicembre 2018, 19:17

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, l'ennesima, di segnalazione-denuncia di un acquisto effettuato e pagato presso un'azienda con sede a Lucca, ma mai ricevuto

sabato, 1 dicembre 2018, 10:27

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Umberto Franchi, ex sindacalista della Cgil, in merito al cambiamento climatico sul nostro pianeta avanzando alcune possibili proposte

venerdì, 30 novembre 2018, 20:49

Bruno Rossi interviene a proposito del congresso Anmic che si terrà a Lucca. Lo fa accusando apertamente l'attuale vertice dell'associazione di aver gestito in maniera autoritaria e dispotica l'associazione

venerdì, 30 novembre 2018, 19:47

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci dal professor Alessandro Antonelli residente all'Arancio in merito all'apertura di un nuovo supermarket nella zona

venerdì, 30 novembre 2018, 17:32

Caro direttore, potrà sembrarle strano, ma qualche volta anche io ho bisogno di scrivere a qualcuno e chi, meglio di lei, può comprendere quanto mi è accaduto l'altra mattina in piazza San Michele...