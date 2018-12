Rubriche



Daniel Wellington per Lui: un must have per chi vuole essere di tendenza

lunedì, 3 dicembre 2018, 21:50

Quando Natale si avvicina siamo tutti alla ricerca di una bella idea regalo da fare, anche perché in un mondo dove tutti hanno tutto è davvero difficile distinguersi. Se per le donne le possibilità sono di solito molte di più, per l’uomo gli articoli fra cui scegliere sono molti di meno.

Una cosa con cui non si sbaglia mai sono sicuramente gli orologi, accessori che non possono mancare in un outfit maschile e che anche se non si indossano al lavoro (per chi fa lavori manuali) di certo si portano nel tempo libero. L’orologio, se di classe, può davvero donare alla mise maschile un tocco di decisione, mascolinità e determinazione di estremo fascino.

Molti all’idea di regalare un orologio così di moda potrebbero storcere il naso perché s’immaginano già una spesa esorbitante. In realtà, con la giusta strategia, non lo è affatto. Il trucco per fare regali di Natale belli e di successo senza spendere troppo è quello di fare le cose con anticipo e di ricercare offerte del momento. Acquistare ad esempio sui siti delle aste garantisce spesso un grande risparmio e, diciamolo, sono anche abbastanza piacevoli da utilizzare. In tutti i casi bisogna sempre fare attenzione che i siti di aste on line divertenti siano anche ovviamente sicuri e affidabili.

La storia affascinante di questi prodotti

Un lord inglese, amato, rispettato, benestante di nome Daniel Wellington era solito portare i suoi Rolex di valore con i cinturini di nylon rinforzato utilizzati dalla marina della NATO: fu così che creò una combinazione affascinante che ha conquistato tutti.

La classe di un design classico ed elegante del quadrante, abbinato alla praticità e alla particolarità di un cinturino di questo genere ha dato luogo a un prodotto oggi molto di moda e di estremo carattere. Accanto ai cinturini NATO ci sono ovviamente anche i più classici in pelle che si sostituiscono in pochi secondi, per cambiare stile in base alle proprie esigenze del momento.

Colori, design, dimensioni e altri elementi presenti nelle linee di questo brand permettono di personalizzare il proprio orologio a piacimento in base al proprio armadio e al proprio stile. Si va dal carattere più classico a quello più frizzante dei cinturini NATO multicolore (di solito le fantasie richiamano lo stile nautico).

Perché regalare un DW?

L’orologio è uno di quegli accessori che indossano tutti indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, dallo stile e dall’età. Un modello come quello proposto dalla Daniel Wellington permette di dare praticità ed eleganza in un prodotto unico.

Intercambiando il cinturino in un lampo (bastano veramente poche mosse e uno strumento fornito con l’orologio) è possibile dare al proprio orologio un tocco nuovo abbinandolo di volta in volta al proprio outfit in maniera perfetta. Acquistando low cost questo prodotto, quindi, si fa davvero un affare, anche perché chi lo ha provato sostiene che possa davvero durare a lungo. In commercio vengono venduti anche i singoli cinturini, cosicché volendo si può indossare ogni giorno dell’anno un orologio nuovo.