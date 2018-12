Rubriche



"Degrado in via Nottolini, chi ci deve pensare?"

sabato, 8 dicembre 2018, 19:05

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da un lettore in merito alla presenza di rifiuti in via Nottolini a San Concordio:

Salve,

vorrei segnalare il degrado nel quale versa via Nottolini all'angolo con via del Tempietto, a due passi dalla stazione. Segnalato tramite app a Comune/Sistema ambiente venerdi 7/12 alle 9:00 a tutt'ora sabato 8/12 ore 16:15 persiste la sporcizia che alcuni incivili hanno lasciato in strada e nessuno ha rimosso.

Se questo è il modo di valorizzare la via Francigena e il Tempietto, lì a pochi passi... Spero pubblicherete le foto allegate per smuovere la situazione.