"Due mezzi della Croce Rossa negli stalli gialli per residenti. E' normale?"

venerdì, 14 dicembre 2018, 22:08

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da un residente nel centro storico il quale ha trovato, parcheggiate negli stalli gialli per residenti, due veicoli della Croce Rossa Italiana in piazza San Pierino.

Gentile redazione,

vi invio queste tre immagini scattate questa sera (oggi ndr) in cui sono ben visibili due veicoli della Croce Rossa Italiana che occupano due stalli giallo di norma riservati ai residenti del centro storico. Ora, mi domando se tutto ciò è normale vista anche la cronica carenza di posti auto per chi sceglie di vivere in città. E se normale non è, chi dovrebbe intervenire? I vigili urbani?