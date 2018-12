Rubriche



Fatturazione elettronica: niente differimento e rischio sanzioni immediate

mercoledì, 5 dicembre 2018, 19:35

Uno dei temi fiscali che sta tenendo banco in questi mesi di fine 2018 è l’entrata in vigore della fatturazione elettronica per le aziende.

Si tratta di un nuovo sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che abbandona in modo definitivo il supporto cartaceo e i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

Le fatture vengono emesse in formato XML (eXtensible Markup Language), linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi che sono contenuti in un documento e verificare le informazioni al fine dei controlli previsti per legge.

La conservazione avviene attraverso una procedura del sistema informatico che conferisce valore legale nel tempo a un documento informatico. In questo modo la validità del file è paragonabile a quella del documento cartaceo.

Una normativa rigida su questo punto, che non consente archiviazioni con metodi fai-da-te come i normali servizi di cloud dove è possibile archiviare ogni genere di file.

Dal giugno 2014 la fatturazione elettronica è obbligatoria per le operazioni da e verso la Pubblica Amministrazione, mentre da luglio 2018 coinvolge anche subappaltatori e sub-contraenti. Dal primo di gennaio di 2019 diventerà obbligatoria anche per i professionisti e le aziende per ogni operazione B2B e B2C.

Da più fronti era stato chiesto al Governo uno slittamento sulla tempistica di entrata in vigore di tale modo di fatturazione, ma come ripetuto dal Sottosegretario all’Economia non ci sarà nessun differimento della sua entrata in vigore, ma si stanno valutando delle soluzioni per chi non può trasmettere immediatamente.

L’entrata in vigore imminente dell’ obbligo di emissione fattura elettronicaha gettato nel panico la maggior parte dei professionisti e delle aziende che devono adeguarsi in modo veloce a tale nuovo sistema di fatturazione. Non è semplice, soprattutto per le attività di piccole dimensioni, riuscire a essere pronti per l’utilizzo di tale sistema già dal primo gennaio prossimo, ma in aiuto degli imprenditori sono disponibili dei software specializzati nella fatturazione, come quello distribuito da Fatture in Cloud, che gestiscono l’invio e la ricezione di fatture elettroniche attraverso una procedura automatizzata, con tanto di firma digitale e conservazione sostitutiva e che grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva prevengono gli errori, eliminando il rischio di fatture sbagliate o scartate.

Il Sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci ha rilevato inoltre come dal settembre 2019 sarà avviato anche il regime sanzionatorio legato alla fattura elettronica, con i primi otto mesi dell’anno che saranno considerati come periodo di prova e assestamento per tutti.

La richiesta di slittamento dell’entrata in vigore del provvedimento ha ricevuto da Bitonci una risposta negativa. Il rinvio non può essere eseguito perché ci sono 2 miliardi di euro già utilizzati dalla precedente manovra.

Una copertura pesante che non permette di valutare un ulteriore rinvio, anche se al contempo si è in cerca di una soluzione per chi non può trasmettere immediatamente.