Foto del mezzo che ha danneggiato un'auto in sosta: l'amministrazione non può violare la legge sulla privacy

lunedì, 3 dicembre 2018, 18:41

di comando polizia municipale

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del comando di polizia municipale di Lucca in risposta alla richiesta dell'avvocato Maurizio Campo di poter accedere agli atti per individuare il conducente che gli ha danneggiato l'auto dandosi poi alla fuga.

In relazione alla lettera inviata a diverse testate lo scorso 24 novembre riguardante il mancato invio della documentazione fotografica in seguito a richiesta di accesso agli atti, il Comando di Polizia Municipale intende precisare quanto segue:

Si sottolinea in merito che la Pubblica amministrazione è al servizio del cittadino e deve tutelare gli interessi pubblici. In questo caso, senza l'indicazione di una targa, e senza ulteriori elementi che possano identificare il veicolo responsabile, non è possibile attivare la procedura che consente di avvisare il soggetto controinteressato di tale richiesta di accesso agli atti. Tale avviso è necessario per non ledere la privacy dei soggetti coinvolti nelle richieste di accesso presentate. Non è infatti pensabile poter rilasciare un elenco di targhe di veicoli passati da tale varco ZTL ad un cittadino, pur come in questo caso se lo stesso ha subito un danno, dato che si violerebbe inevitabilmente la privacy di tutti gli altri soggetti transitati in tale zona il giorno 6 novembre.

Senza ulteriori elementi forniti dal testimone, non si capisce inoltre come possa essere possibile risalire al soggetto responsabile, dato che il semplice passaggio dal varco telematico non presuppone in via automatica l'aver causato il danno. Si vuole inoltre precisare che nella risposta fornita a tale accesso, il Comando di Polizia Municipale ha indicato che "Le immagini dei veicoli transitati dal varco sono pertanto state salvate e sono a disposizione per eventuali richieste da parte della Polizia giudiziaria per le relative indagini del caso": volendo chiarire che in relazione a quanto esposto non è presente nessuna indagine penale, si precisa ulteriormente che ove vi fossero nuovi elementi, che al momento sulla base di una mera richiesta di accesso agli atti non sussisterebbero, lo stesso Comando di Polizia Municipale è disponibile ad espletare gli ulteriori accertamenti del caso. Si evidenzia come non sia stato negato alcun atto, bensì solamente rispettato il disposto normativo e la privacy dei soggetti controinteressati.