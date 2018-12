Rubriche



Il gioco d'azzardo online è legale in Italia

giovedì, 27 dicembre 2018, 15:17

Il gioco d’azzardo online italiano è un fenomeno decisamente nuovo. Per anni, infatti, gli italiani sono stati banditi da tutte le sue forme, comprese le lotterie. La legge sul gioco d'azzardo italiano era una volta tra le più conservatrici del pianeta ma oggi grazie alla nuova legislazione i casinò online ed altre tipologie di gambling e di scommesse sono legali, e possono interagire con degli appositi blog come ad esempio ideale per chi ama puntare sul calcio.

I casinò online sono legali in Italia?

Grazie alla recente regolamentazione, in Italia ci sono adesso casinò legali che devono però rispettare quanto stabilito. Il governo italiano, come molti altri paesi europei, ha ora una vasta serie di leggi sul gioco d'azzardo e con cui ha il potere esclusivo di concedere licenze a chiunque ne faccia esplicita richiesta sia se si tratta di un brand nazionale che di un altro paese europeo o extracomunitario e tutti ovviamente in grado si soddisfare i requisiti richiesti dal nuovo statuto.

L'Italia ha raggiunto questi nuovi standard per i giochi online attraverso un'agenzia governativa nota come AAMS, che rappresenta l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato. Ciò significa che il mercato italiano del gioco d'azzardo è ora una parte integrante del governo nazionale.

L'AAMS italiana ha giurisdizione su tutto ciò che riguarda il gioco d'azzardo, dall'emissione di licenze, all'applicazione delle leggi sul gioco stesso. L'obiettivo del governo italiano è che tutte le varie tipologie e le scommesse sportive o generiche siano organizzate e gestite dal governo, che può quindi vigilare e verificare se sono conformi alle leggi sul gioco d'azzardo da esso emanate.

Sanzioni severe per i trasgressori

Per rafforzare tale regolamentazione il governo ha istituito una seria struttura di sanzioni da far pagare a coloro che per violano le regole del gioco, tra cui l'apparire in un processo penale, il potenziale carcere, multe salate e restrizioni della libertà di giocare in futuro.

Il governo italiano ha tra l’altro il potere totale su tutti i tipi di giochi d'azzardo sia terrestri che online. A differenza di alcuni governi mondiali, la legge italiana enuncia una netta differenza tra quello che chiamano gioco d'azzardo ammissibile e illegittimo.

Per molto tempo, tutto il gioco d'azzardo era illegale in Italia; solo di recente le suddette leggi hanno raggiunto la tecnologia moderna, compresi i regolamenti per i casinò online e per quelli terrestri. Nel febbraio 2011, il governo italiano ha approvato un disegno di legge che legalizza esplicitamente i casinò online ed altri giochi d'azzardo come ad esempio le scommesse sportive.

Casinò online e Euro

È importante per gli italiani trovare dei casinò online che accettano l'euro. Il trasferimento della valuta aggiunge, infatti, spese e tempo alle transazioni del conto che intendono aprire. La buona notizia è che molti di questi casinò online utilizzano l'Euro, e che si rivolgono quindi al grande mercato europeo del gioco d'azzardo.

L'euro è, infatti, una delle valute più scambiate e preziose al mondo, quindi i casinò online che vogliono attirare quasi tutti i clienti europei devono necessariamente accettare la moneta unica gli per tutte le transazioni finanziarie.

Un gioco sicuro e responsabile anche sul mobile

Per i giocatori d'azzardo italiani che vogliono puntare del denaro online, il fatto che la valuta nativa sia l'Euro è indubbiamente una buona notizia. La maggior parte dei casinò online l’accetta, infatti, sia per depositi che per prelievi, e il numero di aziende che prendono di mira il mercato europeo sta crescendo grazie anche al boom dei casinò mobili.

Il mercato europeo è diventato a tal proposito un loro grande obiettivo soprattutto da quando il mercato del gioco d'azzardo americano ha iniziato a ridursi, e si è incrementata la popolarità dei casinò online su dispositivi mobili. A tale proposito va sottolineato che gli italiani dovrebbero aspettarsi sempre più casinò online che accettano euro e che offrono un supporto linguistico con lo stesso idioma.

Infine è doveroso aggiungere che le regolamentazioni del gioco d’azzardo in Italia, camminano di pari passo con delle campagne informative atte a dissuadere le persone e tutti i soggetti vulnerabili da tale attività che può creare dipendenza. Un esempio lampante di ciò è la nuova normativa che entrerà in vigore dal primo gennaio del 2019 e che ne vieta qualsiasi tipo di pubblicità.