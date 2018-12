Rubriche : lettere alla gazzetta



"La festa della Toscana non appartiene a Lucca"

sabato, 1 dicembre 2018, 20:57

di per lucca e i suoi paesi

Anche quest’anno, il 30 novembre, come avviene da diciotto anni, il movimento Per Lucca e i suoi paesi, ha tenuto una manifestazione contraria alla cosiddetta “Festa della Toscana”. E’ stata deposta una corona di fiori al monumento in onore di Francesco Burlamacchi in piazza San Michele.

Attraverso la festa della Toscana - è scritto in una nota - si è maldestramente inteso di imporre a tutta la regione una identità storica granducale e lorenese. Lucca fu una libera Repubblica, un Principato, un Ducato e venne annessa dalla Toscana per soli undici anni durante i quali, per altro, il governo di Leopoldo II produsse gravissimi danni al territorio lucchese. Lucca rifiuta l’identità granducale e con essa rifiuta la Festa della Toscana. Vediamo che quest’anno la festa celebra il granducato tra i Medici e i Lorena. Il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, attraverso pagine acquistate sui quotidiani a suon di soldi pubblici ci comunica che “….tanti anni fa, … la nostra regione, allora stato, ha cambiato il corso delle cose…”. No caro Giani, quello che Lei dice non è vero. Una cinquantina di comuni della nostra regione non facevano parte dello stato che con questa ricorrenza si vuol celebrare; questi comuni non sono di scarsa importanza, visto che tra di essi vi sono città come Carrara, Lucca, Viareggio, Massa e Piombino. L’idea che voi volete inculcare ai cittadini è una falsità! Il territorio della regione comprende anche zone che non facevano parte del granducato mediceo-lorenese. Queste aree rivendicano la loro storia e hanno il sacrosanto diritto di non omaggiare i Lorena.