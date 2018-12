Rubriche : lettere alla gazzetta



"Lascio la Fim Cisl, ecco perché..."

lunedì, 10 dicembre 2018, 18:04

di narcisa pellegrini

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera della sindacalista Narcisa Pellegrini in merito alla sua decisione di concludere la sua esperienza con la Fim Cisl.

Mai avrei pensato di dover mettere un punto alla mia esperienza in Fim Cisl e chiudere il mio rapporto con ognuno dei lavoratori (tanti) che conosco e che ho assistito. Credo che si possa capire quanta fatica mi sia costata arrivare a questa decisione. Ma è ormai il tempo! Tempo che io prosegua il mio percorso per affermare i miei diritti, e l'unico percorso che mi è stato lasciato è quello delle vie legali, e così farò.

Avrei voluto salutare personalmente ogni persona che ho incontrato per ragioni legate al mio impegno sindacale.

Devo dire che ci ho creduto fino in fondo, anche contro una evidente diversità di valori, ed è questo che oggi mi divide dalla Fim Cisl: la mia diversa visione dell'etica. Per come la vedo io, quando si prende posizione su un tema così importante come l'etica, una persona libera deve mettere al primo posto la propria coscienza. E, per chi mi conosce sa che l'ho sempre fatto: senza se e senza ma. D'altronde, di fronte a delle ingiustizie e delle anomalie non riesco a non vedere, non parlare e non sentire, e chi mi conosce lo sa bene. É un limite? Forse! Per me, però il limite è dover far finta di niente e aspettare che il tempo passi affinché si dimentichi.

Ho solidarizzato, sia all'epoca dei fatti che oggi, con quel lavoratore che mi ha messo a conoscenza di uno spiacevole episodio che ha subìto qualche anno fa da parte di componenti della Fim di Pistoia, documentandone gli estremi. E allora mi chiedo: che fine ha fatto la disciplina morale di un sindacato se a pagare sono coloro che, come il lavoratore e me, fanno emergere una discrasia su comportamenti anomali?

Di fronte alla possibilità se mettere tutto a tacere o parlarne con i diversi responsabili del sindacato, ho optato per questa seconda scelta affinché, per il grave fatto accaduto, si tentasse una soluzione che potesse rendere dignità al lavoratore che aveva subìto una mancanza di etica da parte di un rappresentante della Fim di Pistoia. E la situazione è precipitata: chi si è sentito “leso nella propria maestà” ha chiesto la revoca del mio distacco sindacale e il lavoratore non è stato “risarcito del danno”.

Mi voglio permettere una licenza poetica: Non ho mai visto leoni simili guidati da agnelli simili.

Detto questo credo però che la Cisl sia fatta di persone oneste che tutti i giorni e nei luoghi di lavoro si impegnano per affermare diritti e valori e che non meritano di essere messi a dura prova nel chiedergli di tollerare episodi di dubbia moralità. Il rischio è che rimbalziamo agli onori delle cronache non per il 99% di persone oneste ma per una risicatissima percentuale di episodi in “chiaroscuro”!

Ci si può dividere su strategie e visioni sindacali diverse ma non sui valori fondamentali!

Secondo me l'essere eticamente corretti deve diventare il mezzo per un fine comune quindi, “punire” impedendo di continuare a svolgere attività sindacale chi denuncia degli illeciti evidenzia che tanta strada ancora dovrà essere percorsa. Forse allora è meglio cominciare a pensare a meno Flash Mob etici e più etica!

Se la mia “colpa” è quella di aver “raccolto” una testimonianza di un lavoratore di Pistoia che ha subìto un'ingiustizia, documentandone gli estremi, beh, ciò vuol dire che alla mia situazione personale non ho molto da aggiungere se non che mi resta il rammarico di aver subìto una mancanza di rispetto da parte della Fim Cisl nazionale (rappresentata dell'attuale reggente) che, da una parte, mi ha evidenziato come sia venuta meno la fiducia da parte della Fim Cisl nei miei confronti e che dall'altra si auspica che, chi si è reso colpevole e responsabile di gravi fatti come quelli di Pistoia e per quello ancor più grave di Siracusa, (si veda le dichiarazioni rilasciate) loro possano “dimostrare la loro innocenza ed estraneità ai fatti contestati”, ciò nonostante l'evidenza degli stessi. E allora mi chiedo: che fine ha fatto la disciplina morale nel nostro sindacato? Per quanto mi riguarda, dopo tutto ciò che è successo, fino a questi ultimi gravi episodi, ho la certezza che siano alcuni “dirigenti” Fim Cisl, e nazionali e locali, a non meritare più la mia fiducia. Sono orgogliosa di prendere le distanze da loro ma anche da tutti coloro che non se la sentono di “condannare”, senza se e senza ma, le azioni illegali e immorali documentate sperando che il tempo porti “l'oblio” sulle vicende poco onorevoli, affinché si dimentichi. No grazie! Non farò come la rana che nuota spensierata nella pentola sul gas acceso!

Chi non riesce a preservare il proprio capitale umano come può preservare la dignità dei lavoratori che intende rappresentare?

D'altronde, per il mio modo di essere, ho aspettative di alti standard di condotta, perché ritengo che i lavoratori meritino rispetto, e io sono una lavoratrice!

A chi pensa a questa vicenda come ad una questione mia personale contro l'organizzazione sindacale, voglio dirgli che probabilmente manca la capacità di distinguere tra quello che è successo al lavoratore a quello che poteva essere. Non si è trattato di non condividere una strategia sindacal-politica. Protremmo dibattere fino all'infinito ma questo è successo: non è una vicenda personale ma una questione morale e di rigore etico.... e pensare, come altri hanno fatto, che questa sia una vicenda personale vuol dire non capire che l'appartenenza alla Cisl diventa “generalista” e non una scelta.

Chi vuole speculare sul mio comportamento lo farà, indipendentemente! ma a differenza di molti, so cosa ispira le persone oneste che tutti i giorni si impegnano per affermare dei diritti e dei valori alti.

Di fronte a scelte che potrebbero umiliare la mia coscienza ho deciso di essere disubbidiente. Sono ribelle? Sono ostinata? Forse. Però quello che so di volere è continuare a camminare a testa alta.

Scriveva Martha Medeiros (e non Pablo Neruda) “….. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.”

Io ho deciso di capovolgere quel tavolo.

Ho sempre pensato che uno dei valori essenziali della mia vita fosse quello di dare agli altri senza aspettarsi nulla in cambio. Che ad ogni idea di pensiero deve corrispondere sempre un azione comportamentale degna di una persona di principi e di valori.

Ecco cosa sono io, una inguaribile idealista ed è per questo forse che sto un po' sui “maroni”, anzi, forse tanto, direi, soprattutto alle persone arroganti e intolleranti!

Con la prima parte di una “poesia” attribuita a W. Shakespeare, mando un saluto a tutti ma non per tutti sperando che chi mi ha delegittimata dal mio ruolo di operatore possa davvero vergognarsi:

“………………………………………

per tutte le umiliazioni che ha subito,

per ………………………………….,

per la sua intelligenza che avete calpestato,

per l'ignoranza in cui l'avete lasciata,

per la libertà che le avete negato,

per la bocca che le avete tappato,

per le ali che le avete tagliato,

per tutto questo:

in piedi, Signori, davanti ad una Donna”. (William Shakespeare)