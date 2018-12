Rubriche : lettere alla gazzetta



"L’imperativo è costruire gli assi viari, costi quel che costi!"

martedì, 4 dicembre 2018, 17:29

di umberto franchi

Umberto Franchi





Nel giorno del grande raduno di amministratori locali presso Palazzo Orsetti, penso ad eccezioni dei balbettii di Menesini, la questione ambientale, della distruzione del poco verde rimasto nella piana di Lucca e l’inquinamento crescente, siano stati del tutto assenti… l’imperativo è costruire gli Assi Viari costi quel che costi !



Eppure nel passato, non è mancata la mobilitazione popolare a difesa dell’ambiente con assemblee con una forte partecipazione per imporre un cambio di rotta…

Una partecipazione però che non è riuscita a divenire una vertenza ambientale e sociale del nostro territorio…con i lavoratori preoccupati più “della fine del mese che la deturpazione dell’ambiente” , Dobbiamo purtroppo riconoscere che come movimenti ambientalisti , non siamo riusciti a fare capire i nessi tra queste due fini “Occupazione/ambiente” ed in mancanza di ogni prospettiva di emancipazione, fanno presa, in modo sempre più feroce, le sirene della paura , con il rischio di chiudersi a riccio fino a sconfinare in forme di in razzismo, esplicito o sottaciuto: “prima i nostri!”… per cui oggi stiamo per pagarne seriamente le conseguenze…



Ma se guardiamo il progetto viario riportato sulla stampa, in media alto 5 metri che spezza il territorio , credo che nell’inconscio di ciascuno di noi, dei politici amministratori o “gente comune”, ci sia la sensazione che la futura viabilità non sarà una vittoria di progresso e civiltà… soprattutto se si pensa a quello che consideriamo il nostro spazio vitale, fatto di non solo casa, auto, fabbrica o ufficio, scuola, strade, aria, acqua, cibo e cure mediche, ma anche e soprattutto verde ambientale .

Naturalmente c’è anche chi vede con ingordigia nel futuro “l’affare” per le proprie aziende , senza curarsi di cosa realmente succederà… e quindi per “partito preso”



Sono pochi gli imprenditori che si sforzano di capire quanto di sostenibile ci sia negli “Assi Viari” e quanto ancora lo spazio vitale della nostra Provincia, possa essere salvaguardato nel futuro.



Eppure sembrava che anche tra loro qualche timida voce esprimeva il coraggio di chiedere una valida alternativa con l’utilizzo dell’autostrada senza pagamento del tiket da Altopascio a Lucca… con il raddoppio dei binari da Lucca ad Aulla e da Pistoia a Viareggio…



Anche se il tempo non è maturo, bisognerà arrivare a capire che la difesa dei territori è una rivoluzione, l’unica in grado di garantire vita e benessere alle comunità che li abitano, assieme ad un lavoro più libero e più utile per tutti, nativi e migranti, anche attraverso una inderogabile conversione ecologica degli assetti produttivi: energia, edilizia, agricoltura, alimentazione, mobilità, assetti del territorio, salute, istruzione, cultura...



Solo con una radicale conversione ecologica, si possono ricostituire spazi ambientali per tutti.