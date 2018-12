Rubriche



Migliorare i risultati scolastici per superiori e università

lunedì, 24 dicembre 2018, 15:55

Vuoi migliorare i tuoi risultati scolastici ma non sai come riuscirci? La primissima cosa che devi fare è chiederti se il tuo metodo di studio sia realmente efficace (sempre ammesso che tu ne abbia uno). Avere un buon metodo infatti è fondamentale per poter ottenere dei risultati soddisfacenti ma anche per evitare perdite di tempo sui libri!

Alcuni studenti pensano che sia sufficiente leggere e rileggere gli stessi concetti un’infinità di volte, ma non c’è errore peggiore che si possa fare. In questo modo infatti non interiorizziamo nulla e a dirla tutta non riusciamo nemmeno a memorizzare perché il nostro cervello ha sempre bisogno di regole e di metodi da seguire. Se non ne abbiamo o non li mettiamo in atto difficilmente riusciremo a migliorare i nostri risultati scolastici o universitari.

Consigli e regole d’oro per migliorare nello studio

Per migliorare davvero nello studio e raggiungere i risultati sperati bisogna quindi mettere in atto alcune strategie. Queste ci permetteranno non solo di studiare in modo più efficace e più velocemente ma anche di evitare inutili perdite di tempo. Se seguiamo i consigli di Andrea Giuliodori sul metodo di studio possiamo realmente avere successo e sono ormai in moltissimi ad averlo confermato. Soffermiamoci quindi su queste strategie e proviamo ad applicarle.

Fase di lettura: 3 consigli per un approccio efficace

Il primo step dello studio è proprio questo: la lettura. In questa prima fase leggiamo tutto il materiale e ci facciamo una prima idea dell’argomento in generale. Ci sono però alcuni errori comuni che dovrebbero essere evitati per ottenere dei risultati soddisfacenti, mentre applicando determinate strategie possiamo avere successo e rendere le cose più facili nelle fasi successive.

Evitare di leggere tutto ad alta voce o silenziosamente. Leggere tutto il capitolo ad alta voce (o al contrario silenziosamente) è sempre una brutta idea perché ci rende molto più vulnerabili nei confronti delle distrazioni. Se infatti leggiamo a voce alta rischiamo di concentrarci troppo sul suono della nostra voce mentre se leggiamo silenziosamente il nostro cervello potrebbe divagare e iniziare a pensare ad altro. Alternare la lettura a bassa voce e quella a voce alta. Leggere alcune parti di testo ad alta voce è un po’ come sottolinearle: ci permette quindi di porle in enfasi e quindi ci può aiutare a memorizzare meglio i concetti più importanti. Utilizzare la strategie sniper. Il metodo sniper consiste nel leggere il capitolo come se quelle pagine si dovessero auto-distruggere subito dopo e quindi come se quella fosse l’unica possibilità che abbiamo di farlo. In questo modo imponiamo al nostro cervello di concentrarsi al massimo.

Fase di rielaborazione: 3 consigli per interiorizzare i contenuti

Dopo aver letto le varie pagine da studiare, arriva il momento di dover fare propri tutti i contenuti e quindi di rielaborarli ed interiorizzarli. Studiare significa proprio questo: capire e ricordare. Ecco 3 consigli efficaci per riuscirci nel migliore dei modi:

Evitare di leggere e rileggere centinaia di volte le stesse pagine. Non serve proprio a nulla, perché se non siamo concentrati e non cerchiamo di comprendere a fondo quello che stiamo leggendo non ricorderemo mai nulla! Individuare i concetti chiave nel testo. Questo non significa sottolineare tutto quello che sembra importante, ma scovare quelli che sono realmente i concetti intorno ai quali gira tutto il discorso. Può tornare molto utile scriverli per punti su un foglio, lasciando uno spazio libero un concetto e l’altro. Creare appunti o mappe concettuali. Una volta individuati i punti chiave, è importante integrarli con una breve spiegazione in modo da fissarli per bene. Attenzione però: anche in questo caso bisogna essere sintetici: cercare di spiegare il tutto in un’unica frase significa rielaborare il concetto e averlo compreso a fondo.

Fase di ripetizione: un consiglio d’oro per avere successo

La fase di ripetizione è estremamente importante, perché è in questo momento che capisci se i metodi e le strategie che hai adottato sono effettivamente efficaci. Durante la ripetizione, devi dimostrare a te stesso che hai compreso ciò che hai studiato e che quindi sei in grado di padroneggiare l’argomento senza esitazioni. Si tratta di un momento importante perché ne va della tua autostima e perché se ti sentirai sicuro potrai anche superare l’ansia da esame.

Per riuscire ad avere successo devi essere in grado di ripetere tutto ciò che hai studiato in modo chiaro e semplice. Prova a spiegarlo come se dovessi farlo comprendere ad un bambino: anche questa è una tecnica e ti assicuro che funziona davvero. In questo modo infatti eviterai di ripetere le cose a memoria e potrai dimostrare al professore che hai realmente capito tutto quello che c’era da studiare.