Rubriche : lettere alla gazzetta



"Non andate a vedere Red Land"

lunedì, 10 dicembre 2018, 12:24

di antonio berti

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera con cui si invitano i lucchesi a non recarsi al cinema a vedere, questa sera, il film Red Land sulle foibe nei territorio dell'Istria alla fine della guerra:

Con la presente scrittura invito i cittadini lucchesi a NON andare a vedere il film "Red Land", film di stampo dichiaratamente revisionista e neofascista, tanto che l'invito ad andare al cinema viene da coloro che si riconoscono in Casapound e Fratelli d'Italia. Al "camerata" Barsanti dico solo di non falsificare la storia, di andarsi a leggere qualche libro e di ricordarsi dei crimini commessi dai fascisti italiani durante l'occupazione dei territori slavi (per non parlare dei capi di concentramento in stile nazista per la popolazione civile che moriva per la fame e le malattie) dove proprio le foibe venivano usate dai "criminali in camicia nera" per l'occultamento dei cadaveri. Per quanto riguarda N. Cossetto si vada a vedere i verbali del processo per notare le falsità dichiarate, i "non ricordo" e le doppie versioni discordanti a distanza di pochi mesi. E sempre al "camerata" Barsanti chiedo: quando mai è stata fatta giustizia (processi, condanne) per i crimini commessi dai fascisti durante l'occupazione di quelle terre? Dunque NON andate a vedere questo film e lasciate perdere l'invito che vi arriva da questi inquietanti personaggi nostalgici di un passato criminale già ampiamente condannato dalla storia e dai popoli.

Commento di Aldo Grandi: parlare di revisionismo per quanto concerne le foibe è fuorviante e questo sì, negazionista. Non accogliamo, quindi, l'invito del lettore e ci recheremo ad assistere alla pellicola in programma questa sera a Lucca al cinema Moderno così da potere, poi, giudicare anche alla luce delle nostre conoscenze storiche che, sinceramente, sono tutt'altro che limitate o di parte.