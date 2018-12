Rubriche : lettere alla gazzetta



"Non solo arroganti ma anche maleducati"

mercoledì, 19 dicembre 2018, 18:31

di fabrizio bonino

Fabrizio Bonino, istruttore BLSD, segnala quanto avvenuto in merito a una sua richiesta presentata all'attuale amministrazione comunale:

Ho fatto richiesta per essere presente al consiglio comunale di ieri (18/2/2018) e con il massimo rispetto ho chiesto di intervenire solo per dare qualche informazione ed indicazioni su come la nostra città potrebbe migliorare la cardioprotezione dei cittadini visto che mi occupo della sensibilizzazione sull'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) tenendo corsi totalmente gratuiti nella nostra città che insegnano a tutti come fare un massaggio cardiopolmonare ed usare un DAE.

In Italia si contano circa 70.000 morti all'anno per arresto cardiaco ed è dimostrato che l'installazione di questi "elettrodomestici" salvavita (con IVA al 22%), riesce a diminuire drasticamente (fino al 74%) il numero di decessi causati da questo drammatico evento.

A quanto pare un cittadino che si impegna socialmente non è degno nemmeno di risposta (negativa o positiva) da parte delle persone preposte a valutare queste richieste. Da questo fatto, secondo me gravissimo anche solo per l'abbassamento di democrazia in questa città che causa la rottura del collegamento fra cittadini e politici, il titolo del mio articolo che dovrebbe far capire come certe persone, probabilmente, soffrano di problemi di educazione e rispetto del prossimo oltre ad averne qualcuno anche di correttezza politica.

Ovviamente qualcuno di loro potrà sempre invocare in modo perentorio il malfunzionamento della posta elettronica o che addirittura non ho fatto nessuna richiesta in merito; per questo motivo mi permetto di inviarVi copia del testo mandato a non uno, ma due indirizzi mail che venivano riportati sull'articolo di giornale pubblicato per l'occasione.

Mi risulta comunque che il consiglio comunale non sia nemmeno iniziato a causa dell'assenza della maggioranza, adducendo una scusa politicamente, a mio parere, assurda; un incontro coi cittadini "di buona volontà", dovrebbe essere sempre ben accetto e motivo di orgoglio di un'amministrazione comunale. Non ho i mezzi e nemmeno l'intenzione per mettermi qui a giudicare; lo faranno i lettori e gli elettori quando arriverà il momento.

Ahhhh...dimenticavo...Buone Feste a tutti.