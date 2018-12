Rubriche : lettere alla gazzetta



"Nessuno tocchi mio figlio"

sabato, 29 dicembre 2018, 14:34

di francesco nardini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il commento di un genitore alla lettera con cui si dava notizia dell'aggressione subìta da un poliziotto, da parte del padre, per averne rimproverato il figlio:

https://www.lagazzettadilucca.it/cuori-in-divisa/2018/12/poliziotto-pestato-per-aver-rimproverato-un-ragazzino-la-solidarieta-del-sap/



Allora, vorrei esprimere un pensiero in merito. Non si pesta, non si aggredisce, stop, però andrebbe anche detto che un poliziotto, o un panettiere o un netturbino, che non si qualifica, che io non conosco, che redarguisce mio figlio (seppur in torto) un pochino i coglioni me li fa girare, a voi no? un conto e' dire a me che casino sta' facendo tuo figlio e un altro permettersi di educarlo tu con quale diritto e titolo? non sei Dio', sei in borghese e quindi uno come tutti o uno come tanti, quindi parla con gli adulti se hai qualcosa da farmi capire.



Io la vedo cosi, poi, ovvio non si mena, però quante volte a me capita di vedere ragazzini casinisti e magari irriverenti ma non è che faccio ramanzine davanti al padre (perché so che rischio 2 legnate), semmai parlo con lui se mi sento toccato dall'atteggiamento del ragazzo.



E sfido voi genitori che leggete ad essere felici della ramanzina dello sconosciuto (attenzione a me girerebbe le palle, poi a casa al figlio ci penso io perché vedo cosa e' successo e quindi punisco, però il giustiziere o risolutore...) poi sicuro andrebbe capito nel dettaglio la dinamica, cosa ha fatto il ragazzo, cosa ha detto il poliziotto, cosa ha risposto ecc.