"Omelìa di Natale, Grandi faccia il giornalista, il fascismo è stato un movimento di criminali"

venerdì, 28 dicembre 2018, 18:44

di antonio bartoli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, con una risposta del direttore, questa lettera inviataci da un lettore con cui questi pone alcune domande sulla questione omelìa del vescovo a Natale e fascismo-antifascismo:

Vorrei far presente al sig. Grandi alcune cose.

1) Vorrei sapere cosa avrebbe dovuto dire il vescovo Castellani nell'omelia di Natale: forse i soliti discorsi ipocriti sui "valori non negoziabili", tanto cari a certe gerarchie cattoliche che poi coprivano gli abusi sessuali di preti e vescovi?

2) Il sig. Grandi ha mai letto i vangeli della "nascita"? Pensi a come è nato Gesù e chi sono stati i primi a visitarlo ( i pastori - classe allora tenuta ai margini, poiché ritenuti - in parte a ragione - ladri ).

3) Dobbiamo digerire il Fascismo? Peccato che il Fascismo non è stato altro che un movimento di criminali, guidato da un criminale, che ha preso e mantenuto il potere in modo criminale e che ci ha portato alla II^ Guerra Mondiale...

4) O si è cristiani o si è fascisti, poiché se il Comunismo ha perseguitato il Cristianesimo, la stessa cosa ha fatto il Fascismo.... a me no che per "cristiani" si intenda biasciare qualche rosario mentre si ruba evadendo il fisco...

Faccia il giornalista, cioè spieghi i fatti: il resto è pura ipocrisia!

Risponde Aldo Grandi:

Caro Bartoli pubblichiamo la sua lettera e il sottoscritto proverà a rispondere alle sue domande anche se non è facile farlo in due parole.

1) Noi non sappiamo che cosa avrebbe dovuto dire monsignor Castellani nella sua omelìa natalizia, ma, di certo, quello che ha detto non è assolutamente in linea con quello che avrebbe dovuto dire, soprattutto, non ha tenuto conto che non tutti i fedeli, anzi, assai tanti, la pensano come lui e la giunta Tambellini. A noi è sembrato che il vescovo si sia attenuto alle 'disposizioni' ormai imperanti nella Chiesa cattolica, ossia apertura totale senza se e senza ma all'immigrazione incondizionata quando la stragrande maggioranza del popolo, pur non essendo razzista, la pensa diversamente. Assolutamente sì, alcuni valori per la Chiesa non devono essere negoziabili, ma monsignor Castellani si è ben guardato dall'affrontare i veri argomenti spinosi tra cui, sicuramente, anche quello degli abusi sessuali che, a onor del vero, non ci sembra che sia solo caratteristica dei passati mandati.

2) Non ho mai letto i vangeli lo confesso se non, da adolescente, quando frequentavo, a Roma, le lezioni di catechismo o la messa domenicale. Il fatto che Gesù sia diventato, improvvisamente, simbolo dei migranti che cercano una vita migliore, non mi convince per niente e meno ancora, a mio avviso, dovrebbe convincere gli italiani e, nella fattispecie, i lucchesi. Forse qualcosa, rispetto a duemila anni fa, è cambiato e la realtà odierna è anni luce lontana da quella di un tempo.

3) Digerire il fascismo non vuol dire far finta che non sia esistito o, peggio ancora, che non sia stato quel che, in realtà, è stato. Vuol dire affrontarlo senza paraocchi né fantasmi perché sono passati più di ottanta anni ed è assurdo che ancora questo Paese distingua la sua gente in fascisti e antifascisti o che ci sia bisogno di ventilare la paura del fascismo per ottenere più voti o gestire la politica.

Quanto al fatto che il fascismo sia stato un movimento di criminali guidato da un criminale, le faccio notare che questa è stata la visione manichea di tutti quei fuoriusciti, in gran parte comunisti, che, costretti all'esilio o in carcere, persero di vista la realtà pensando e credendo che il fascismo sia stato il risultato di un pugno di criminali che con la violenza ha tenuto 'prigionieri' alcune decine di milioni di italiani. Non è proprio così o, almeno, non è stato soltanto questo. Sin dal suo apparire il fascismo ha risposto ai desiderata e ai bisogni di alcune classi sociali e anche al clima che, nell'immediato primo dopoguerra, si creò in Italia con i tentativi di occupazione delle fabbriche, gli scioperi, le aspirazioni rivoluzionarie nate dal successo della rivoluzione in Russia, la scarsa per non dire nulla considerazione per quei soldati che avevano rischiato e 600 mila pagato con la vita la partecipazione all'inutile strage. Al momento della marcia su Roma non dimentichiamo che fu il Re e con lui buona parte della classe dirigente a favorirne l'avvento al potere affidandogli l'incarico di formare un nuovo governo. Fu all'indomani dell'assassinio di Giacomo Matteotti che il fascismo divenne quella dittatura che, più tardi, maturò i cosiddetti anni del consenso, ma la stragrande maggioranza degli italiani, probabilmente, nemmeno se ne rese conto. Vero è, senza ombra di dubbio, che Mussolini e soprattutto Mussolini portò il Paese alla tragedia della guerra mandando a morte centinaia di migliaia di uomini per i suoi deliri di onnipotenza. Più che un criminale Mussolini fu un uomo del suo tempo, abile giornalista, ottimo statista, ma, più avanti, dittatore ridicolo e tragico per aver represso ogni spirito di libertà e per aver volutamente mandato il Paese allo sbaraglio e alla guerra senza alcun tipo di preparazione né di giustificazione accettabile.

4) Il fascismo non può essere paragonato al comunismo per quel che concerne i rapporti con la religione. Il comunismo ha bandito, laddove ha conquistato il potere, la religione arrivando a contenerla se non, addirittura, a cancellarla in quelle regioni che, al contrario, ne conservavano e ne tramandavano la cultura. Il fascismo, salvo nei primi anni, quando attaccò le organizzazioni cattoliche, arrivò, con buona pace di tutti, al concordato del 1929 con il quale i rapporti tra Stato e Chiesa toccarono il loro livello di più alta collaborazione. Non a caso Pio XI, all'indomani della firma dei patti lateranensi ebbe a definire il duce, in un discorso, ”L’uomo che la Provvidenza ci ha fatto incontrare”. E non era solamente il pontefice ad aver, forse, mutato idea sul fascismo e il suo fondatore, ma, anche negli anni a venire, gli uomini di stato dei Paesi cosiddetti democratici che non perdevano occasione per elogiarne le doti. Il fascismo non si è mai sognato di perseguitare la Chiesa, anzi, casomai ha voluto utilizzarla strumentalmente per attirare a sé le masse di contadini e non solo.