"Pazza Lucca... amala..."

lunedì, 10 dicembre 2018, 18:04

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera della sindacalista Narcisa Pellegrini in merito alla sua decisione di concludere la sua esperienza con la Fim Cisl

lunedì, 10 dicembre 2018, 15:51

Alessandro Ghionzoli, presidente dell'associazione Partecipazione e Sviluppo interviene in merito alle denunce e fermo per spaccio dei tre richiedenti asilo provenienti dalla tensostruttura della Croce Rossa di Lucca

lunedì, 10 dicembre 2018, 15:27

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera di un lettore de La Gazzetta di Lucca, Massimo Cortopassi, in merito al video riguardante le uniformi dei garibaldini con sottofondo musicale un brano dell'Opera lirica di Giuseppe Verdi "Il Nabucco" presente sul sito web dell'Archivio di Stato di Lucca

lunedì, 10 dicembre 2018, 12:24

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera con cui si invitano i lucchesi a non recarsi al cinema a vedere, questa sera, il film Red Land sulle foibe nei territorio dell'Istria alla fine della guerra

domenica, 9 dicembre 2018, 09:10

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di Chiara Grassini in merito ad uno stallo per disabili in pessime condizioni nei pressi di Porta Elisa a Lucca

sabato, 8 dicembre 2018, 19:05

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da un lettore in merito alla presenza di rifiuti in via Nottolini a San Concordio