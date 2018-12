Rubriche : lettere alla gazzetta



"Perché un video riguardante le uniformi dei garibaldini ha come sottofondo musicale un brano de "Il Nabucco"?"

lunedì, 10 dicembre 2018, 15:27

di massimo cortopassi

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera di un lettore de La Gazzetta di Lucca, Massimo Cortopassi, in merito al video riguardante le uniformi dei garibaldini con sottofondo musicale un brano dell'Opera lirica di Giuseppe Verdi "Il Nabucco" presente sul sito web dell'Archivio di Stato di Lucca.

Carissimo direttore,

ho visto il sito web dell'Archivio di Stato di Lucca, il video riguardante le uniformi dei garibaldini e come sottofondo musicale c'è un brano dell'Opera lirica di Giuseppe Verdi "Il Nabucco". Tale brano con il "Risorgimento italiano" non c'entra nulla, perchè fa parte di una rievocazione degli ebrei quando erano schiavi degli egiziani e non ha appartenenza alle radici dei garibaldini. Sicuramente il brano è bello, ma con la storia dei garibaldini è fuori luogo. Lucca ha i suoi musicisti e ne ha molti più o meno noti che hanno composto musica sublime, da Boccherini fino a Domenico Cortopassi ed oltre. Tra i musicisti lucchesi che hanno composto musica per il "Risorgimento italiano"c'è in particolare il maestro Domenico Cortopassi che è sempre stato legato ai mori rivoluzionari di quell'epoca. Tra l'altro, Amedeo Pierotti suocero del maestro Domenico Cortopassi ha combattuto a fianco di Garibaldi ed è stato fino alla fine dei suoi giorni Presidente dll'Associazione garibaldini di Lucca, i quali alla sua dipartita gli donarono una tomba privilegiata a Roma nel cimitero del Verano con grandi onori. Il maestro Domenico Cortopassi ha composto l'opera lirica "Santa Poesia"(le 5 giornate del 1848 di Milano), in cui c'è l'inno di vittoria dei rivoltosi. Sicuramente nel video dell'Archivio di Stato sarebbe stato più opportuno immettere tale "Inno" o il "Preludio". Altra Opera lirica sempre inerente al "Risorgimento italiano"è "L'Ultimo Garibaldino". In questo caso c'è una marcia molto esaltante che ricorda il passo dei garibaldini quando erano in guerra. Comunque, l'aver introdotto la musica del "Nabucco" non è un omaggio nè per il "Risorgimento Italiano", nè per la città che è stata la prima ad annettersi all'Unità d'Italia e sia per tutti i musicisti lucchesi che hanno reso grande la loro città con le loro melodie che girano il mondo. Voglio ben sperare che il video pubblicato su "Youube" venga cancellato e introdotta della musica attinente al "Risorgimento". Infine, Le ho inviato in questo contesto due immagini delle testate delle opere liriche del maestro Domenico Cortopassi e la copia della cartolina di Giacomo Puccini il quale si rallegrava del successo dell'Opera lirica "Santa Poesia" con il maestro Cortopassi. Tale opera lirica venne anche raprresentata al "Giglio" di Lucca con grande successo come riportato nelle cronache dei giornali d'epoca.