Rubriche : lettere alla gazzetta



Piero Angelini, chapeau!

giovedì, 27 dicembre 2018, 19:38

di piero angelini

Proprio lui, che in passato ha incarnato il potere della Balena Bianca a Lucca, oggi è diventata una voce fuori dal coro: complimenti per le considerazioni sull'antifascismo della giunta Tambellini:

Capita a tutti quelli che esercitano un potere politico, quando si esprimono su temi controversi e sensibili ( è capitato anche a me, spesso, anche di recente ) di trovare qualche cretino, che, in modo anonimo (oggi sul web), gli auguri la morte; non a tutti succede, invece, che si mobiliti tanta gente per dare solidarietà all’offeso, come è successo in questi giorni a Tambellini ( ma era già successo un’altra volta, qualche anno fa, su sua denuncia di aver subito minacce); Tambellini, come se fosse stato addirittura minacciato di morte, ha ricevuto la solidarietà di tutti, a cominciare dall’opposizione, con Chiari e Martinelli, per finire con il Vescovo : il quale non solo gli ha dato solidarietà, ma lo ha lodato, nella sua omelia di Natale, come garante dei principi della Costituzione, evidentemente quale ispiratore della delibera, dalla quale è nato il caso, con la quale la Giunta, il 21/12/2018, ha deciso di concedere l’uso e l’occupazione dei beni del Comune solo ai sottoscrittori di una esplicita dichiarazione di riconoscimento dei valori della Costituzione (e della Resistenza)!

Io penso di essere un antifascista più rigoroso di Tambellini ( tralascio i particolari); però, a differenza di lui, ho avuto la fortuna di avere un padre antifascista militante, che mi ha insegnato, fin da quando ero ragazzino ( quando a lui era richiesta, come professione di fede fascista, di scendere in piazza, vestito in orbace, per la venuta del Duce), che in una vera democrazia non vengono richieste, dalle istituzioni, professioni di fede di qualunque genere, come succede invece nella religione e nella politica.

E’ ovvio, infatti, che tutti devono rispettare la Costituzione e contribuire a realizzare i valori che essa incarna; ma mentre trovo giusto che qualcuno, chiamato a rivestire un’alta carica pubblica, sia tenuto ad affermare esplicitamente la sua fedeltà alla Costituzione, del quale è garante, trovo inopportuno e sbagliato e proprio di uno Stato etico più che di uno Stato di diritto, che il semplice cittadino, che vuole usufruire di un bene pubblico del Comune, sia chiamato a fare dichiarazioni di fede ( per di più rivolte a Tambellini), che non hanno niente a che fare con quello che egli chiede, quale appunto il prestare giuramento alla Costituzione e ai principi della Resistenza.

I sanfedisti della Giunta non si accorgono, tra l’altro, che la loro decisione apre la strada per legittimare dichiarazioni opposte, ma di eguale segno; come potrebbe fare Salvini, quando si impadronirà anche del nostro Comune, che potrebbe decidere , per esempio, con una bella delibera di Giunta, di non far concedere l’uso e l’occupazione dei beni del Comune se non a chi dichiarerà, nello spirito della Costituzione, di difendere i confini della Patria di fronte all’invasione in atto da parte degli extracomunitari. Per quanto riguarda le professioni di fede, io sono rimasto al vecchio principio evangelico di dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio.