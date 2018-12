Rubriche



Quotazione azioni ENI: previsioni e considerazioni

martedì, 4 dicembre 2018, 14:01

Tutti in Italia conoscono l’ENI, sigla che sciolta significa Ente Nazionale Idrocarburi. Si tratta di un’azienda multinazionale che in origine fu creata dallo Stato Italiano, come ente pubblico. La sua storia comincia nel lontano 1953, quando l’azienda era solo ai suoi inizi, ad oggi invece l’ENI ha fatto molta strada fino a diventare una S.p.a.

Si tratta di un’azienda presente in 73 paesi e conta oltre 33 mila dipendenti, tutti riuniti sotto il simbolo del cane a sei zampe, un logo che caratterizza l’azienda fin dagli albori. In questo momento l’ENI è attiva in diversi settori, si va dal gas naturale alla chimica verde, dalla produzione e commercializzazione di energia elettrica fino alle energie rinnovabili.

Investire in azioni ENI: da dove partire?

Vista l’importanza dell’ENI è molto facile he potenziali investitori se ne interessino e pensino si acquistare azioni ENI. Il modo migliore per entrare a far parte degli azionisti di questa multinazionale è quello di essere informati sulle quotazioni delle azioni ENI fornite da tradingonlinebroker.com in tempo reale.

Sebbene il titolo sia a buona capitalizzazione e nonostante offra ottimi dividendi, non si deve dare per scontata la solidità di un’azienda a meno che non si conosca molto bene l’andamento delle sue quotazioni. Per fare un’analisi approfondita di quello che si conosce delle azioni ENI è meglio partire da un’analisi del suo profilo che si basi sui fondamentali di prezzo, solo così si può comprendere l’andamento del prezzo delle azioni sul mercato.

Quali sono i fondamentali di ENI?

Per capire come stanno andando le quotazioni attuali sul mercato azionario dell’ENI è importante guardare prima di tutto ai fondamentali. Nel 2016 i ricavi della società sono stati di 55,762 milioni di euro. Questo dato ci mostra come dal 2011 al 2016 i ricavi siano stati in calo costante e questo è stato dovuto al fatto che anche il prezzo del petrolio si è abbassato molto, nel 2016 la perdita è stata di 1.464 milioni.

Nel 2018 la redditività dell’impresa sempre essere aumentato in quanto ci sono segnali i una inversione di tendenza, il problema è che la redditività in termini di Return on Equity si è dimostrata molto scarda negli ultimi 5 anni: il dato parla di appena lo 0,134%.

La società dispone comunque di una grande liquidità e il prezzo delle azioni può essere considerato a buon mercato. Il rapporto tra le quotazioni ENI di borsa e il patrimonio netto aziendale è di 0,9051 questo significa che l’azione è a “sconto” rispetto al valore delle attività sottostanti.

Nonostante la situazione della società non sia prospera resta comunque evidente un dato: i dividendi sono rimasti sempre piuttosto elevati e ammontano a un 6% lordo. Sebbene la quota dell’utile distribuito sia scesa negli ultimi 6 anni, il prezzo è diminuito ancora di più portando su livelli crescente il rendimento del titolo.

Previsioni future delle quotazioni ENI

Resta molto difficile capire come si muoverà il mercato in futuro eppure alcune notazioni è possibile farle:

L’andamento del prezzo è molto volatile per questo è difficile mettersi al riparo da possibili ribassi che possono toccare anche il 50%

Il rendimento delle azioni resta comunque buono grazie ai dividendi pagati ed è rimasto costante anche in fase del deterioramento dei ricavi.