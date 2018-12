Rubriche



Recensione Holden Berlina Sportwagon

giovedì, 13 dicembre 2018, 14:25

La Berlina Sportwagon è un'auto della società di produzione automobilistica Holden. Viene realizzata in Australia ed è classificata come vettura full-size. Viene realizzata in diverse versioni: 2 porte, 4 porte e 5 porte station wagon. Questo SUV è dotato di una serie di funzionalità attraenti e tecnologie aggiornate. Questa vettura viene inoltre offerta ad un prezzo accessibile rispetto ad altre vetture dello stesso segmento. Presenta una trasmissione manuale a sei marce ed il nuovo modello è dotato anche di nuove tecnologie di controllo della stabilità.



Climatizzatore a due zone

Si tratta di una delle caratteristiche più incredibili di questo modello rispetto a quelli precedenti. L'aria condizionata della vettura garantisce che il conducente e i passeggeri siano a loro agio a prescindere dalle loro preferenze individuali in termini di temperatura. Persino nei giorni più caldi, basteranno delle semplici regolazioni per rendere l'ambiente dell'auto confortevole.

Sensore di parcheggio posteriore

Si tratta di un sistema installato nell'auto che aiuta quando il conducente durante il parcheggio. I sensori avvisano il conducente in caso di presenza di oggetti permettendogli quindi di evitare la collisione. Questo rende più semplice divertente manovrare l'auto.

Considerando che l'auto è un po' grande, questo sistema offre un'ottima manovrabilità e permette di parcheggiare senza difficoltà.

Airbag

La sicurezza della vettura viene incrementata anche con l'installazione di 6 airbag. In caso di scontro con un oggetto o un'altra vettura, gli airbag si gonfieranno prevenendo lesioni ai passeggeri. Questi airbag sono molto sensibili e rispondono in modo rapido all'impatto. Ciò aumenta la sicurezza dei passeggeri a bordo della vettura.

