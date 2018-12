Rubriche



Regali di Natale a distanza: come preparare e spedire un cesto gastronomico

lunedì, 24 dicembre 2018, 12:44

Quando un amico o un parente è lontano e si vuole fare lui un regalo non bisogna per forza limitarsi a un biglietto, a una ricarica del telefono o a un buono acquisto per qualche negozio online, ma è possibile far recapitare un bel regalo a casa.

Tutti avrebbero voglia di coinvolgere i propri cari lontani inviando un presente con qualcosa di home-made o di personale, ma molti evitano per timore che sia complesso o che il costo della spedizione sia alla fine superiore rispetto al prezzo stesso dell’omaggio. In realtà non è affatto così: se ci si affida a un servizio di posta alternativo a quello standard, che è vero essere molto costoso, il costo è davvero esiguo.

I costi, come puoi trovare su www.spedire.com, sono proporzionati alle dimensioni, al peso e alla rapidità della spedizione che si desidera. In tutti i casi su portali come questi, che danno la medesima sicurezza (se non di più) del servizio classico, sicuramente si spende meno.

Cesto natalizio gastronomico: un regalo sempre gradito

Quando si tratta di inviare un cesto natalizio c’è la possibilità di comprarlo direttamente online e di farlo arrivare alla persona desiderata. Ma è il metodo giusto? Salvo casi particolari in realtà no, per diversi motivi. Anche se il cesto si compra già fatto e non lo si crea personalmente, avendolo a casa fisicamente è possibile personalizzarlo e renderlo più caloroso. Non serve tanto, basta infilare un biglietto scritto a mano, una foto ricordo, una marmellata o dei biscotti fatti in casa: l’affetto e il calore così arrivano davvero e si sentono.

Comprare un cesto online, invece, non dà alcuna garanzia e la persona che lo riceve capisce perfettamente che si tratta di un regalo “poco curato”. Ci saranno prodotti di qualità? Arriveranno prodotti in ordine o con confezioni rovinate e schiacciate? Chi riceve un regalo difficilmente si lamenterà (anche perché non sa chi l’ha preparato) per una questione di cortesia, quindi non si potrà mai sapere se è andato tutto bene o meno. Grazie ai servizi di spedizione non serve fare code alle poste perché il pacco viene direttamente preso in carico a casa. Facile e comodo!

Come si prepara un cesto di Natale

Questo tipo di regali sono sempre una garanzia e se si conosce un po’ la persona che li riceverà si potranno veramente personalizzare al massimo, aggiungendo anche un tocco originale. Di solito si scelgono specialità regionali visto che le persone a cui si mandano i cesti sono lontane, ma dipende dai casi. Un classico sempre presente in un cesto è il formaggio stagionato, che non ha problemi particolari a restare fuori frigo.

Accanto a questo ovviamente va un buon salume locale, che andrà aggiunto ovviamente in trancio. Ben impacchettato a questo quadretto si abbina perfettamente un buon vino. Se il destinatario non è particolarmente amante dei vini sicuramente comunque apprezzerà un vino passito o da dolce per fare un brindisi.

Immancabili nel cesto gastronomico sono la pasta e/o il riso. Non si tratta di prodotti da supermercato ovviamente, ma di articoli speciali in confezioni d’eccellenza in vetro o in tela che ne sottolineano il pregio. In base a quale dei due prodotti si mette nel cesto si aggiungerà qualcosa per condirli: un sugo gourmet per la pasta o qualcosa di asciutto come i funghi o i pomodori secchi. In previsione del capodanno altrimenti insieme al riso si possono mettere cotechino e lenticchie, per restare nella tradizione. Se c’è ancora spazio the, caffè, caramelle aiuteranno a riempire senza aumentare di troppo la spesa.