"Ridare dignità all'Eroe e alla cavalla Marsala"

sabato, 29 dicembre 2018, 09:42

di luciano luciani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Luciano Luciani, presidente AVNRG lucchese, sul degrado del monumento a cavallo dell'Eroe dei Due Mondi.



"L'aiuola spartitraffico di via del Popolo presenta l'erba rasata di fresco e appare ben tenuto il vialetto di pietre e cemento che l'attraversa. L'unica bruttura del complesso verde-scultoreo è rappresentato dallo stato d'incuria e di trascuratezza in cui versa quella che dovrebbe essere una delle maggiori attrazioni artistiche di questo lembo di territorio provinciale: la statua equestre dell'Eroe dei Due Mondi - l'unica realizzata in tutta Italia nell'anno bicentenario 2007, autore Simone Gelli -, inaugurata in occasione di una bella e partecipata festa popolare. Ora è vero che, a suo tempo, luglio 2007, il monumento non piacque a tutti e che qualche borbottio, magari a mezza bocca, lo provocò (la fattura in un materiale povero e quotidiano, il cemento; il Generale dei Mille più simile a un don Chisciotte perennemente perdente invece che a un comandante vittorioso...), ma Garibaldi è sempre Garibaldi. E se pure preti e pievani, parroci e curati - per non dire di vescovi, cardinali, papi, austriaci e borbonici - non l'ebbero in particolare simpatia, bisogna ammettere che agli ideali di democrazia e di umanità che furono propri di Garibaldi e del popolo garibaldino siamo soliti tornare nei momenti più oscuri della nostra storia nazionale. E allora perché maltrattare l'illustre Nizzardo e la sua cavalla bianca, di nome Marsala, particolarmente sofferente oggi sopra e sotto la coda? Eppure basterebbe poco per riportare al nitore originario il materiale monumentale che non è né bronzo e neppure marmo di Carrara. Occorrerebbero un po' di antimuffa e antimuschio, che si trovano in tutte le abitazioni con un pezzetto di orto o di giardino, e qualche attenzione periodica.

Bene, sindaco Menesini, assessori competenti, amanti della storia patria, su questa brutta questione dell'incipiente degrado del monumento a cavallo del Magnanimo Guerrigliero vogliamo cominciare a metterci testa, cuore e, magari, un po' di portafoglio?



Se del caso la piccola sezione lucchese dell'ANVRG (Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini) rivendica l'onore di partecipare, in tutti i suoi aspetti, a questa modesta, ma non per questo meno importante, ennesima iniziativa di volontariato garibaldino".