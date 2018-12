Rubriche : lettere alla gazzetta



"Sosta selvaggia e caos in Piazza Santa Maria: sindaco e assessori inesistenti"

sabato, 29 dicembre 2018, 19:24

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa ennesima protesta per il caos parcheggi in Piazza Santa Maria. Più volte abbiamo pubblicato le foto inviateci dai lettori con le loro proteste, ma non è mai stato fatto nulla:

Segnalazioni su segnalazioni, ma non cambia niente se non in peggio. Chi risiede qui e torna a casa dopo le 21 trova una piazza invasa dalle auto, sulle strisce pedonali, addossate alla rotatoria, sui marciapiedi, dentro, davanti e fuori Porta Santa Maria. In Via del Gonfalone non si transita, auto in sosta su ambo i lati nonostante il varco telematico (ma è attivo?). Auto da tutte le parti fuori dagli stalli che impediscono anche l'accesso alla propria abitazione e i pedoni costretti a passare in mezzo alla piazza tra le auto a proprio rischio e pericolo oltre alla difficoltà di transito ai mezzi di soccorso.

Chi ha il permesso ztl è costretto a vagare decine di minuti per poi parcheggiare fuori dalla mura perché non trova posto neppure in divieto di sosta. Persiste la presenza dei parcheggiatori abusivi che chiedono soldi insistentemente per sorvegliare le auto. Chiunque può violare il codice della strada. Fatti che accadono da anni, quotidianamente, e i vigili non si vedono, l'assessore Raspini con il nuovo regolamento dimostra che non intende fare niente, non faceva niente neppure con il precedente. L'assessore Marchini? Inesistente .

Sindaco di Lucca Tambellini le ricordo che lei è anche sindaco di Piazza Santa Maria. AGISCA!!!