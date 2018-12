Rubriche : lettere alla gazzetta



"Spostamento della farmacia a San Vito: un'occasione persa"

martedì, 11 dicembre 2018, 11:16

di guglielmo sonnenfeld

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento del presidente dell'associazione "Il Tondo" Guglielmo Sonnenfeld sul recente spostamento di sede della farmacia comunale di San Vito.

"Nello spazio di un fine settimana gli abitanti del quartiere di San Vito hanno assistito allo spostamento della farmacia comunale, e sottolineo comunale. Da tempo si sapeva dai farmacisti che i locali a disposizione erano insufficenti e che si cercava una nuova sistemazione, ma quando sono apparse le nuove insegne sulla via Pesciatina ed è iniziato il trasloco, ci si è immediatamente domandati: perché, dal punto di vista degli abitanti di San Vito, si sono volute peggiorare le cose rendendo più problematico ed insicuro l'accesso ?

La collocazione oltre la via Pesciatina, un'arteria pesantemente gravata dal traffico e pressoché priva di marciapiedi, rende la farmacia non più raggiungibile a piedi o in bicicletta, come, con qualche attenzione, avveniva sulla via vecchia da parte delle persone anziane che costituiscono, guarda caso, la maggior parte dell'utenza.

Ma se per reggiungere da San Vito la farmacia a piedi occorre superare il pericoloso ostacolo della Pesciatina, non va meglio per coloro che possono utilizzare l'auto perché manca un idoneo parcheggio nelle vicinanze (a poche decine di metri dalla precedente collocazione si poteva utilizzare l'ampio parcheggio della Chiesa Nuova) ed i pochi stalli di sosta disponibili sono insufficienti rispetto al solo centro medico che si dice troverà collocazione al piano superiore, figuriamoci per la farmacia! A completare il quadro di questo, a mio avviso, infelice trasferimento di funzioni, rimane il fatto che prima una linea di trasporto pubblico, ad anello, collegava di fatto il quartiere alla farmacia, ed ora da San Vito, per arrivarci, occorrerebbe prima andare in centro per poi tornare sui mezzi che transitano sulla Pesciatina.

A questo punto dopo lo stupore e l'incredulità si affaccerebbe la rabbia, sopratutto da parte di quei cittadini che vorrebbero collaborare con l'amministrazione di turno per contrastare il progressivo degrado che attraversa le nostre periferie.

Probabilmente gli addetti ai lavori dell'Amministrazione da tempo hanno lavorato a questa modifica e certamente ci saranno logiche di gestione (le farmacie comunali sono un'azienda partecipata dall'Amministrazione Comunale, ente che, per quanto mi risulta, detiene comunque la maggioranza delle quote) che hanno portato a privilegiare la realizzazione di questa bella vetrina, ben visibile dall'intenso traffico di scorrimento. Ci risulta tuttavia incomprensibile come i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale nell'azienda, possano aver agito in contrasto con le linee programmatiche elaborate e definite dalla stessa Amministrazione che vorrebbe perseguire la riqualificazione urbanistica del quartiere.

Lo spostamento della farmacia avrebbe potuto costituire (e di qui la rabbia) una straordinaria opportunità per rivitalizzare ampie porzioni di San Vito, ultimamente cadute nell'abbandono e nel degrado. Se coloro che hanno gestito l'operazione in rappresentanza del Comune avessero operato secondo quanto indicato dal Piano Strutturale, forse, in attesa di una soluzione ottimale, si sarebbe evitato di aggiungere degrado a degrado.

A nostro avviso con la nuova collocazione si perpetua, purtroppo, la vecchia logica, ben radicata nella storia della nostra città, per la quale funzioni pubbliche vengono alloggiate in strutture private, anche quando, come avvenuto per la farmacia Comunale di San Vito, esisteva sin dall'inizio una più idonea struttura pubblica. Infatti c'era l'opportunità (e la proposta) di collocare la farmacia nei fondi di proprietà comunale appena costruiti in via F. Simonetti (che poi furono sede della circoscrizione, Anagrafe, Fasm ecc...) dotati di ampi parcheggi ecc... e si preferì prendere in affitto, da privati, locali insufficienti e mal serviti, proprio come oggi. Ci auguriamo che la mia pessimistica analisi sia smentita nei fatti e chi di dovere possa almeno garantire a breve un accesso in sicurezza all'importante struttura pubblica.."