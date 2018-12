Rubriche : lettere alla gazzetta



"Stallo per disabili in pessime condizioni"

domenica, 9 dicembre 2018, 09:10

di chiara grassini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di Chiara Grassini in merito ad uno stallo per disabili in pessime condizioni nei pressi di Porta Elisa a Lucca:



"Porta Elisa (Lucca): non ci sono parole per descrive l'immagine. La foto parla da se. Si tratta di uno stallo per disabili pieno di buche, in pessime condizioni e dissestato. Come si puo' parcheggiare in una simile condizione? E soprattutto perche' spendere i soldi nella costruzione di una nuova rotonda (piazzale Verdi) se non si risolvono i problemi preesistenti?"