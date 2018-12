Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un sincero ringraziamento alla Misericordia e al pronto soccorso del San Luca"

sabato, 29 dicembre 2018, 14:29

di eugenio de paoli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera con cui un lettore ringrazia la Misericordia di Lucca e il pronto soccorso dell'ospedale San Luca per l'assistenza prestata alla madre morente la notte di Natale:

Mia madre è morta la sera di Natale, improvvisamente. Vorrei però ringraziare il 118 per aver preso in carico immediatamente la mia telefonata, la squadra della Misericordia che dopo cinque/dieci minuti al massimo (abito nel Centro Storico) hanno subito prestato a casa di mia madre le cure necessarie prodigandosi in modo estremamente professionale. Purtroppo, nonostante questo, al Pronto Soccorso mia madre è giunta ormai allo stremo della sua vita.

Sono stato chiamato da una dottoressa che in modo gentile e sinceramente dispiaciuto mi ha comunicato il decesso di mia madre.

Non conosco nessuna di queste persone, non mi sono informato chi erano, ma voglio ringraziarle per la loro professionalità e per la loro gentilezza.

In tempi difficili come questi è raro trovare queste persone che la notte di Natale, invece di essere con i loro cari, sono ad assistere persone in difficoltà ed essere pronti ad accorrere per curare persone in difficoltà.

Grazie, grazie di cuore per quello che avete fatto per salvare, senza riuscirci ma non è colpa vostra, la vita di mia madre che ora sarà in Cielo finalmente riunita felicemente a mio padre.

Ho scritto queste cose perché mi sentivo in dovere di scriverle ,non tutta la Sanità è da buttare, spesso dipende dalle persone che ci lavorano ed io ho trovato ,permettetemelo di dirlo, dei veri angeli.

Grazie di nuovo.