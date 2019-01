Bolsonaro, critiche a Tambellini: "Ma lei che dovrebbe essere il sindaco di tutti i lucchesi, riesce mai una volta a rappresentare tutta la collettività?"

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 18 gennaio 2019, 23:22

Aziende e privati in cerca di web designer, stagista, camerieri, cuochi, animatori turistici, promoter, addetti consegne magazzino, gommista, addetta elaborazione buste paga e altre figure professionali

venerdì, 18 gennaio 2019, 17:32

Tutti sognano, almeno una volta nella vita, di andare in vacanza in Sardegna. Infatti, l'isola, che è tra le più grandi del Mediterraneo, offre a chi la visita paesaggi favolosi ed un territorio quasi incontaminato

giovedì, 17 gennaio 2019, 15:48

L’altra sera mi ha telefonato Giorgino del Pirata che da anni, ormai, sta nel compitese. Andavamo a scuola insieme alle medie a Capannori (quando ancora si chiamavano così). Ci conosciamo da una vita...

giovedì, 17 gennaio 2019, 12:43

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Luciano Luciani in merito all'abrogazione dei parchi vantaggi offerti da Vaibus ai suoi clienti ultrasettantenni

giovedì, 17 gennaio 2019, 12:30

Vi invitiamo a guardare il trailer del docufilm “Italia addio, non tornerò”, prodotto dalla Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana e realizzato dalla nostra collaboratrice Barbara Pavarotti. Lo trovate in alto a destra. Perché vi chiediamo di vedere questo trailer? Perché ci piacerebbe ricevere, via mail, le vostre...

giovedì, 17 gennaio 2019, 11:42

Silvano Cortopassi, componente del consiglio d'istituto Lucca 4 e referente della raccolta firme per vigilare sugli attraversamenti pedonali presso la scuola primaria Ferdinando Martini a San Marco, riporta il contenuto della lettera aperta indirizzata al primo cittadino lucchese Alessandro Tambellini