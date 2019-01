Rubriche : lettere alla gazzetta



Canile di Lucca, qui... gatta ci cova

lunedì, 7 gennaio 2019, 22:29

di stefano novelli

Cosa sta succedendo al canile di Lucca, seconda puntata: riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera inviataci da un lettore che aveva già analizzato la situazione:

Interessanti spunti di riflessione ci fornisce la querelle fra l'attuale gestione del canile e comune

Partiamo dal primo fatto, la direzione nazionale Enpa prende le distanze dall’attuale gestione del canile, pubblicamente, dalle pagine di un quotidiano locale.

La direzione nazionale Enpa non concorda con le note evidenziate dall’attuale gestione, anzi l’Enpa “negli ultimi mesi risulta aver avviato un dialogo proficuo con l’amministrazione comunale”, così si legge sull’articolo pubblicato.

Non ci è dato sapere su quali argomenti verta questo “dialogo proficuo” dal momento che l’Enpa ha deciso di non partecipare al nuovo bando di gara

Non me ne voglia l’autore dell’articolo ma difficilmente posso credere che la rinuncia alla partecipazione dell’Enpa sia dovuta a “problemi fra la direzione del canile e l’associazione a livello nazionale” perché se il bando di gara fosse stato considerato da Enpa in sintonia con la propria mission e soddisfacente requisiti di efficienza economica la direzione nazionale avrebbe potuto tranquillamente rimuovere il proprio esponente locale.

Ma così non è stato e la direzione nazionale ha rinunciato alla gara.

Perché?

Andiamo avanti

L’Osservatorio Affari Animali di Lucca ha replicato sulla questione dalle pagine di svariati quotidiani; queste:

https://www.lagazzettadilucca.it/cronaca/2019/01/osservatorio-affari-animali-nuova-gestione-del-canile-sterile-alimentare-polemiche-su-fatti-pregressi/

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/item/135327-associazioni-animaliste-canile-vigileremo-su-gestione.html

Le Associazioni animaliste che compongono l’Osservatorio garantiranno vigilanza sull’operato “affinché la prestazione che sarà erogata dall’attuale aggiudicatario corrisponda comunque ad accettabili livelli di tutela degli animali” e di questo ovviamente le ringrazio.

Come si legge nel comunicato “obiettivo primario dell’Osservatorio e delle Associazioni in esso rappresentate è quello della tutela del benessere degli animali, sempre nei limiti delle risorse disponibili”

Mi sento di fare un paio di note

La prima, l’Osservatorio considera già aggiudicato l’appalto alla cooperativa come da comunicazione ufficiale del Comune

Personalmente ritengo i contorni relativi a questo bando di gara ancora nebulosi

La seconda, l’Osservatorio vigilerà sui livelli di tutela degli animali ovviamente sempre nei limiti delle risorse materiali a disposizione

Queste parole suonano come una resa, come se si accettasse a malincuore una proposta inadeguata

Forse l’Osservatorio avrebbe voluto aver un ruolo più incisivo nella contrattazione del budget assegnato alla tutela degli animali ma non è riuscito nell’intento

Forse l’Osservatorio avrebbe avuto bisogno di più tempo per studiare e proporre a budget un pacchetto tutela animali adeguato a garantire un’elevata tutela del benessere degli animali

Siamo nel campo delle ipotesi ma la realtà rimane un’altra

Ad oggi la realtà è che, avendo tentato un nuovo accreditamento per passare i box del “rifugino” situati all’interno dell’area sanitaria sotto la competenza del canile sanitario, qualora si presentassero cani incapaci di coabitare con altri simili nei box del canile rifugio, questi cani dovrebbero essere inevitabilmente trasferiti altrove; come sta già accadendo.

Rimango comunque colpito dalla volontà dell’Osservatorio di voler dissipare i dubbi sulla questione così come rimango colpito dalla stessa giunta la quale è scesa di persona in campo fra le fila delle Associazioni nel tentativo di fugare dal vivo e subito domande e perplessità.

Ultimo ma non ultimo devo rendere merito all’associazione I pensieri di Fido che per prima ed unica ad aprile scorso ha puntato i riflettori sulla situazione del canile.

PS

Per chi non sa su cosa verte la prima puntata può trovarla qua:

https://www.lagazzettadilucca.it/rubriche/2019/01/cosa-sta-succedendo-al-canile-di-lucca/