Rubriche : lettere alla gazzetta



"Capannori a rischio ennesima vittoria della sinistra"

domenica, 27 gennaio 2019, 18:27

di massimo raffanti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento sulla situazione politica capannorese in vista delle elezioni amministrative inviatoci da Massimo Raffanti:

Se non scende in campo un marziano dell'ultim'ora, una personalità dirompente fuori dai tradizionali e precostituiti schemi, magari un tipo non "politicamente corretto" o, meglio una figura alternativa al tradizionale e rincotto "circolo dei moderati" (i soliti che ad ogni tornata elettorale continuano a proporre vecchi politici), le sinistre si aggiudicheranno di nuovo una vittoria a Capannori.

Con quasi 20 anni assoluto "predominio rosso", (2 mandati di Del Ghingaro, 1 di Menesini che, al momento, forte di già 4000 dichiarati consensi, già si augura di bissare un nuovo quinquennale successo), ancora una volta a Capannori, rivincerà la sinistra?

La riconquista del più grande ed esteso comune italiano, al momento, sembrerebbe a portata di mano di un pd organizzatissimo ma, anche inviso alla protesta di molti abitanti capannoresi. Tutto ciò in un Comune fra i più grandi d'italia, che comunque, nel bene e nel male e da anni, appare più che mai condizionato nelle proprie scelte dal nepotismo dei soliti "ever green" della passata "balena bianca".

Molti dei quali, oggi, sembrerebbero già posizionati in liste civiche "nuove di trinca" (si fa per dire). Con le attuali carte la sinistra sembrerebbe poter vincere a mani basse a meno che, in caso di un inaspettato e raggiunto ballottaggio con le destre, vada in onda un'inedita intesa fra Lega e 5 Stelle, con un non escludibile appoggio esterno di Casapound. Movimento dell'estrema destra che in molti danno in forte crescita sul territorio capannorese.

Poi ci sono i voti dei cosiddetti ambientalisti che, (molti rumors affermano) a causa dei proposti assi viari e di un inquinamento dell'aria mai raggiunto, pare, saranno cavalcati da una ennesima lista civica di cui, sempre si vocifera, andrebbe a far parte anche una grossa personalità del Pd capannorese.

Circoli culturali, associazioni sportive, donatori di sangue ed affini, associazioni cattoliche, ma, soprattutto, comitati paesani e gruppi parrocchiali, sembrerebbero essere già nettamente schierati a sinistra. A puro titolo di cronaca si legge sui giornali come, sia pur a livello nazionale, i vescovi invitino a votare le forze politiche che sono disponibili all'accoglienza dei migranti.

Il vento è vero è cambiato ed a livello nazionale spira un'aria di destra, ma, questo da solo non basterà certo ad abbattere il condiviso successo delle sinistre capannoresi che, in lustri, hanno astutamente saputo crearsi una rete di consenso esteso. È vero, la Lega di Salvini potrebbe compiere il miracolo, ma, a tanti, sembra che non vadano giù i nomi emersi dalla proposta partnership con il centro-destra di Forza Italia e Fratelli d'italia.

Diversi poi i leghisti locali in fermento tanto che, in risposta ai nomi usciti finora (Bartolomei e Rontani), qualcuno preferirebbe che la Lega corresse da sola.

I "miracoli elettorali" di Pisa ed il "modello Cascina" di Susanna Ceccardi sembrerebbero non abitare da queste parti. Almeno al momento. Bella Ciao?