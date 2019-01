Rubriche : lettere alla gazzetta



"Cinema a Lucca, situazione inadeguata e inaccettabile"

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:59

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione inviataci da una lettrice a proposito della difficoltà di poter vedere i film a Lucca con solo tre sale cinematografiche:

Gentile direttore,

vorrei tanto che finalmente qualcuno si occupasse della "situazione cinema" a Lucca, ormai assolutamente inadeguata per una città degna di questo nome.

Sono un'amante del buon cinema da sempre; con le mie amiche, anche loro appassionate di cinema, avevamo l'abitudine di passare la domenica pomeriggio vedendo un buon film ( naturalmente non quegli orrendi polpettoni che, ahimè, invadono gli schermi). Purtroppo, ormai da qualche anno, questo piacere mi è stato precluso. Irragionevolmente. Perché a Lucca i film "veri" vengono dati solo dopo le 20!

Nel pomeriggio le sale sono occupate dai cartoni animati e altri filmetti per bambini "perché danno incassi maggiori" dicono. Quindi, noi vecchiotti, che non ce la sentiamo più di uscire dopocena, siamo penalizzati, anzi, non siamo proprio considerati! Perdiamo ogni diritto. Davvero deprimente.

Ed è davvero incomprensibile, anzi, inaccettabile che una città come Lucca, con 90.000 residenti, disponga di TRE sole sale cinematografiche, quando ormai anche i piccoli centri dispongono di una o più multisala. Ma a Lucca, come al solito, si vogliono fare le nozze coi fichi secchi, e hanno inventato le monosala-multifilm... Stessa sala per 3-4 film nello stesso pomeriggio. Ridicolo.

Davvero Lucca "non è un paese per vecchi".