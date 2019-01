Rubriche



Cinque cose a cui fare attenzione quando arredate il bagno

giovedì, 10 gennaio 2019, 21:51

Quali sono le stanze più belle di una casa? Non c'è bisogno che rispondete e non importa fare un elenco. Tuttavia, sappiamo che tra queste, il bagno ne fa parte. E’ un posto importante perché può fare davvero la differenza sull’impatto che la casa fa sui possibili ospiti.

Ecco come arredare il bagno, alcuni consigli utili per voi lettori sono proprio riportati qui sotto. Ricordatevi di avvalervi di esperti del settore, non potete improvvisare tutto da soli. Se cercato qualcuno con esperienza e capacità date un'occhiata ai sanitari filo muro Ceramic Store. Così tanto per farvi un'idea e per allestire un bagno da urlo!

Prezzo. 1.000€, 2.000€, 3.000€ etc. Quanto avete intenzione di spendere per il bagno? Cercate un modo per arredarlo ma senza spendere troppo, oppure vi piace avere un locale bellissimo e che possa far innamorare chiunque lo veda?



Con un piccolo budget non potete fare grandi cambiamenti, almeno che non ci aggiungete tanta, ma tanta inventiva! Però dovete fare le cose bene, altrimenti il bagno sembrerà arrangiato. Prefissate un prezzo e cercate di rispettarlo, prima di cominciare a ordinare vi serve chiaramente un'idea generica di cosa vi occorre. Per esempio un lavabo o due? Una doccia o una vasca? Rubinetteria costosa e di brand famosi o quello che capita?

Quali sono le condizioni del bagno? Se dovete già fare dei lavori per sistemare il bagno, così che possa essere del tutto funzionante è chiaro che il budget a vostra disposizione sarà inferiore. Per esempio volete spendere 2.000€ per arredarlo, ma vi occorrono 800€ di riparazioni, vi troverete con soli 1.200€. Dovete quindi pianificare bene e chiamare anche un esperto per far controllare il locale. Questo almeno se vedete già dei problemi evidenti.

Funzionalità e praticità. Capita spesso di entrare in un bagno e trovare una sola presa di corrente, chiaramente la cosa lo rende parecchio scomodo. Qui potete prendere l'occasione per riguardare l'impianto del bagno e appunto aggiungere dei punti luce (se mancano) e altre prese di corrente. Ovvio che tutto si basa anche sulle vostre abitudini, per esempio una presa vicina al wc così da caricare il cellulare, una presa dove collegare l'asciugacapelli etc.

Grande o piccolo? Le misure sono importanti. Per esempio se il bagno è piccolo dovete avere molta attenzione nella disposizione della mobilia e di tutto il resto. Mentre se il locale è grande la disposizione di ogni singola cosa potete deciderla come meglio credete. Per esempio un bagno grande vi permette di avere anche una vasca da bagno al centro, tanti oggetti e rivelarsi così comodo e appunto spazioso. Mentre come tutti sanno, un locale piccolo obbliga a trovare soluzione salva-spazio. Per esempio la doccia anziché la vasca, sanitari posizionati in punti strategici e così via.

Stile di arredo? Stile moderno per un bagno di nuova generazione? O preferite uno stile vintage che richiami al passato? Siete amanti degli arredi semplici e con ottime rifiniture? Allora il minimal può fare al caso vostro.